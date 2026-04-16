Çöp toplayana tatil bedava olacak

Yayınlanma:
Berlin’de hayata geçirilen "BerlinPay" sistemiyle çevreyi koruyan turistler özel indirimler ve ücretsiz deneyimlerle ödüllendirilecek. Kopenhag modelini örnek alan proje kapsamında su yollarını temiz tutan ve yeşil ulaşımı seçenler için Mayıs ayında dev bir iş birliği ağı kurulacak.

Berlin turizminde yeni bir dönem başlıyor. Kentin tanıtım ajansı Visit Berlin tarafından Salı günü yapılan duyuruya göre önümüzdeki yaz sezonundan itibaren "BerlinPay" adı verilen yenilikçi bir ödüllendirme sistemi hayata geçirilecek.

Bu yeni uygulama ile çevre dostu ulaşım yöntemlerini seçen veya kentin su kaynaklarını temiz tutmak için çaba sarf eden turistler çeşitli indirimler ve Berlin'e özgü deneyimlerle ödüllendirilecek.

BERLİN’İN HAYAT DAMARLARI KORUMA ALTINA ALINIYOR

Programın bu yılki ana odağını kentin su yolları ve doğal gölleri oluşturuyor. Berlin’i boydan boya kateden Spree Nehri ile kanalların yanı sıra Müggelsee gibi yaklaşık 7,4 kilometrekarelik bir alanı kaplayan devasa su kütleleri sıkı bir koruma çemberine alınacak.

Su kenarlarında atık toplayarak çevre kirliliğiyle mücadele eden veya yerel mahalle kültürüne katkı sağlayan ziyaretçiler şehirdeki restoranlarda, otellerde ve pek çok kültür kurumunda sunulan özel fırsatlardan faydalanma imkanı bulacak.

BERLİN, KOPENHAG MODELİNİ ÖRNEK ALDI

Berlin yönetimi bu projeyi hayata geçirirken Avrupa’da daha önce verimliliği kanıtlanmış bir sistemi örnek alıyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da büyük ilgi gören "CopenPay" uygulaması çevreci davranan turistlere ücretsiz ulaşım ve kültür turları gibi ayrıcalıklar sunarak dünya genelinde ses getirmişti. Berlin şimdi bu sürdürülebilir turizm modelini kendi sınırlarına taşıyarak çevre bilincini teşvik etmeyi hedefliyor.

PUANLARINI TOPLAYAN TURİSTLER BU NOKTALARDA BEDAVA HARCAYACAK

Visit Berlin bu kapsamlı projenin etkisini artırmak amacıyla kentteki tüm işletmeleri iş birliğine çağırdı. Müzelerden konaklama tesislerine kadar pek çok farklı sektörün dahil edileceği bu yeni ekosistemde turistlerin kazandıkları puanları rahatça harcayabilecekleri bir altyapı kuruluyor.

Projenin teknik uygulama detayları ve sisteme katılan ortakların tam listesi Mayıs ayı ortasında yapılacak resmi açıklamayla kamuoyuna ilan edilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

