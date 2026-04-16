Çoğu insan saniyeler bile dayanamazdı: 12 santimetreyle tam 8 yıl yaşadı

Çin’in Dalian kentinde tıp dünyasını hayrete düşüren bir olay yaşandı. 46 yaşındaki bir hasta boğazındaki dinmeyen ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunda doktorlar röntgen sonuçlarına inanmakta güçlük çekti.

Yapılan incelemelerde adamın boğazında tam 12 santimetre uzunluğunda metal bir yemek çubuğu olduğu saptandı. İşin en sarsıcı yanı ise bu yabancı cismin tam 8 yıldır orada olduğunun ortaya çıkmasıydı.

SEKİZ YILLIK SIR RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Bay Wang isimli hasta şiddetli ağrılarla Belediye Merkez Hastanesine ulaştığında tıp ekiplerini şaşkına çeviren o itirafta bulundu. Sekiz yıl önce yaşadığı alkol problemleri sırasında yanlışlıkla metal bir çubuk yutan Wang durumun ciddiyetini o dönemde tam olarak kavrayamadı. Nefes darlığı yaşamaması ve ağrılarının zaman zaman azalması nedeniyle ameliyat risklerinden çekinen adam bu tehlikeli cisimle yaşamaya karar verdi.

BIÇAK ALTINA YATMADAN KURTARILDI

Geçen yılların ardından ağrıların dayanılmaz hale gelmesi ve kanama riskinin artması üzerine uzman cerrahlar devreye girdi. Oddıtycentral haberine göre, boyun bölgesine dışarıdan müdahale edilmesini istemeyen hastanın talebi üzerine Dr. Huang Weipeng ve ekibi ağız içinden gerçekleştirilen özel bir yöntem geliştirdi.

12 santimetrelik paslanmaz çelik çubuk dokulara daha fazla zarar vermeden büyük bir titizlikle vücuttan tahliye edildi.

TIP LİTERATÜRÜNÜN EN UÇ ÖRNEKLERİNDEN

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Wang’ın boğazındaki tahribatın hızla iyileştiği gözlemlendi. Hastane yönetimi ise bu sıra dışı vakayı bir uyarı mesajıyla birlikte kamuoyuyla paylaştı.

Vücuda giren yabancı cisimlerin uzun süre bekletilmesinin çevre dokularda iltihaplanma ve iç kanama gibi ölümcül sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı. Sıradan bir insanın dakikalarca bile dayanamayacağı bu durumdan sekiz yıl sonra kurtulan adamın hikayesi tıp literatürüne en uç örneklerden biri olarak geçti.