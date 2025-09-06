Çin CERES-1 roketiyle 3 uydu fırlattı

Çin CERES-1 roketiyle 3 uydu fırlattı
Yayınlanma:
Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1'le 3 uyduyu uzaya yolladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, meteoroloji uydusu "Yünyao-1-27", yer ve uzay çevresi gözlem uydusu "Kayyün-1" ile uzaktan algılama özellikli "Yüşing 3-08" uydusu, dün gece ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, CERES 1 roketiyle yapılan 20'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

CERES-1 ile bugüne kadar 80 uydu yörüngeye taşındı.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

