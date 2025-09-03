ChatGPT’ye erişim sorunu: OpenAI’dan açıklama

Yayınlanma:
OpenAI'nin popüler yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin küresel çapta bir kesinti yaşadığı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kullanıcılar, hem web hem de mobil uygulama sürümleriyle ilgili sorunları sosyal medyada bildirdi. Downdetector gibi kesintileri takip eden internet siteleri, bildirimlerde önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar, sohbetlerine erişmeye çalışırken “olağandışı hata” mesajı aldıklarını bildirdi. Birçoğu sohbet geçmişini görüntüleyemedi veya yapay zekâdan yanıt alamadı.

Bu, yapay zekâ devinin ilk kez hizmet kesintisiyle karşılaştığı durum değil. Platform, son aylarda bir zaman zaman farklı kesintiler yaşadı.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

OpenAI, resmi web sitesinde ChatGPT sohbet botu hizmetinde yaşanan kesintiye ilişkin açıklama yaptı. Şirket, “Ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve çözmek için çalıştığını” belirtti.

Yapay zekâ devi şirket, son saatlerde dünya çapında yüz binlerce kullanıcının popüler hizmetten bağlantı kesintisi yaşadığına dair raporların ardından, sorunun nedeni veya ne zaman çözüleceği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Oğlu ölen aile ChatGPT'ye dava açtıOğlu ölen aile ChatGPT'ye dava açtı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

