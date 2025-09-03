ChatGPT’ye erişim sorunu: OpenAI’dan açıklama

Kullanıcılar, hem web hem de mobil uygulama sürümleriyle ilgili sorunları sosyal medyada bildirdi. Downdetector gibi kesintileri takip eden internet siteleri, bildirimlerde önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar, sohbetlerine erişmeye çalışırken “olağandışı hata” mesajı aldıklarını bildirdi. Birçoğu sohbet geçmişini görüntüleyemedi veya yapay zekâdan yanıt alamadı.

Bu, yapay zekâ devinin ilk kez hizmet kesintisiyle karşılaştığı durum değil. Platform, son aylarda bir zaman zaman farklı kesintiler yaşadı.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

OpenAI, resmi web sitesinde ChatGPT sohbet botu hizmetinde yaşanan kesintiye ilişkin açıklama yaptı. Şirket, “Ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve çözmek için çalıştığını” belirtti.

Yapay zekâ devi şirket, son saatlerde dünya çapında yüz binlerce kullanıcının popüler hizmetten bağlantı kesintisi yaşadığına dair raporların ardından, sorunun nedeni veya ne zaman çözüleceği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

