ChatGPT'de yetişkin içerik içerik dönemi başlıyor
Yapay zeka devi OpenAI, bugüne kadar katı kurallarla sınırladığı ChatGPT'nin içerik politikasını değiştiriyor. CEO Sam Altman, yeni risk yönetimi araçları sayesinde sınırların güvenli bir şekilde gevşetileceğini ve aralık ayından itibaren yetişkinlere yönelik erotik içeriklere izin verileceğini duyurdu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin, bu yılın aralık ayından itibaren "doğrulanmış yetişkin kullanıcılar" için erotik içeriklere izin vermeye başlayacağını duyurdu. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcıların yapay zekanın tonu ve kişiliği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacağı yeni bir versiyonun da yayınlanacağı belirtildi.

GEREKÇE: YETİŞKİN KULLANICILARLA YETİŞKİN GİBİ İLGİLENME

Sam Altman, yapılacak değişikliğin temelinde, "yetişkin kullanıcılarla yetişkin gibi ilgilenme" ilkesinin yattığını ifade etti. Bugüne kadar, özellikle ruh sağlığı riski taşıdığı değerlendirilen içerikler konusunda çok katı kurallarla sınırlandırılan ChatGPT'nin, bu kısıtlamalar nedeniyle bazı kullanıcılar için kullanım keyfini düşürdüğü öne sürüldü.

RİSK YÖNETİMİ VE SINIRLARIN GEVŞETİLMESİ

OpenAI, geliştirdiği yeni araçlar sayesinde artık bu tür içeriklerle ilgili riskleri daha etkin bir şekilde azaltabildiğini ve bu sayede sınırların güvenli bir biçimde gevşetilebileceğini belirtti. Bu durum, şirketin içerik politikalarında önemli bir esnemeye gittiğini gösteriyor.

KULLANICIYA DAHA FAZLA KONTROL VE KİŞİSELLEŞTİRME İMKANI

Erotik içeriklere izin verilmesinin yanı sıra, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak yeni bir güncellemeyle ilgili de bilgi verildi. Bu güncellemeyle birlikte, kullanıcıların ChatGPT’nin tonu, tarzı ve genel "kişiliği" üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacağı duyuruldu. Örneğin, bir kullanıcı dilerse yapay zekanın sohbetlerde emoji kullanması veya daha "dostane" bir yaklaşım sergilemesi gibi özellikleri aktif hale getirebilecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

