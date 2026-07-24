Canlı | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: ABD ve İran saldırdı petrol fiyatı fırladı
ABD ve İran arasındaki saldırılar bu gece de devam ediyor. Ortadoğu'daki gerilim devam ederken petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktı. Ürdün ve Kuveyt yeni İran saldırılarını bildirdi. Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir ateşkes görüşmesi için henüz hazır olmadığını, arka arkaya günlerdir süren hava saldırılarının ardından İran'ın "daha fazlasına ihtiyacı olduğunu" söyledi. Bu açıklama, çatışmalarda herhangi bir duraklama belirtisi olmadığını gösteriyor.
PETROL FİYATLARI DA FIRLADI
Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi gemilerini hedef alması, Suudi petrol ihracatına yönelik tehdidi artırdı. Bu gelişme sonucunda petrol fiyatları mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarken, ABD'de ortalama benzin fiyatı 4,09 dolara yükseldi.
Savaşta yaşanan son gelişmeler şöyle:
ABD'DEN YENİ SALDIRI DALGASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını duyurdu. ABD güçlerinin, doğu saatiyle 18.45'te İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı başlattığı kaydedilen açıklamada, bunun "İran'ı sorumlu tutmak ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla arka arkaya yapılan 13'üncü saldırı olduğu" ifade edildi.
TRUMP: HÜRMÜZ'DE VERİLECEK ZARAR DONDURULMUŞ İRAN FONLARINDAN KARŞILANACAK
ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" belirtti.
TRUMP'A KENDİ PARTİSİNDEN SAVAŞ YETKİSİ ŞOKU
ABD Temsilciler Meclisi, Kongre onayı olmadan İran savaşının devam etmesini durdurmayı öngören bir tasarıyı kabul etti. Benzer bir önerme Senato'da reddedilirken, oylamalar savaşı zorunlu olarak sona erdirme gücüne sahip olmasa da, Trump'ın savaş yetkilerini kullanmasına yönelik bazı Cumhuriyetçilerin memnuniyetsizliğini gözler önüne serdi.
ORTADOĞU'DA SALDIRILAR SÜRÜYOR
Ürdün ve Kuveyt, kendi topraklarına yönelik yeni İran saldırılarını duyurdu. İran devlet medyasına göre, Irak-İran sınırındaki bir geçiş noktasına düzenlenen ABD saldırılarında iki kişi hayatını kaybetti.