Canlı | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: ABD ve İran saldırdı petrol fiyatı fırladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir ateşkes görüşmesi için henüz hazır olmadığını, arka arkaya günlerdir süren hava saldırılarının ardından İran'ın "daha fazlasına ihtiyacı olduğunu" söyledi. Bu açıklama, çatışmalarda herhangi bir duraklama belirtisi olmadığını gösteriyor.

PETROL FİYATLARI DA FIRLADI

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi gemilerini hedef alması, Suudi petrol ihracatına yönelik tehdidi artırdı. Bu gelişme sonucunda petrol fiyatları mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarken, ABD'de ortalama benzin fiyatı 4,09 dolara yükseldi.

Savaşta yaşanan son gelişmeler şöyle: