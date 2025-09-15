Bu dünyanın en hızlı interneti: Netflix'in tamamını bir saniyede indiriyor

Bu dünyanın en hızlı interneti: Netflix'in tamamını bir saniyede indiriyor
Yayınlanma:
Japonya, saniyede 1,02 petabitlik internet hızıyla yeni bir dünya rekoru kırdı; bu da saniyede yaklaşık bir milyon gigabit anlamına geliyor.

Rekor, Mayıs ayı sonunda duyurulan Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) ve Sumitomo Electric tarafından kırıldı.

800x450.webp

Saniyede 1,02 petabaytın ne olduğunu daha iyi anlamak için Netflix'in tüm içeriğini bir saniyeden kısa sürede indirebileceğinizi düşünün.

Bu hızlarda, 150 GB'lık büyük video oyunlarını anında indirebileceksiniz; bu da çoğumuzun ancak hayal edebileceği bir şey.

Bilim insanları ekibi, bunu başarmak için tek çekirdek yerine 19 çekirdekli özel bir optik kablo kullandı. Bu sayede, verileri birden fazla paralel akış halinde 1.800 kilometrelik bir mesafeye iletebildiler. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu mesafe neredeyse Londra ile Roma arasındaki mesafeyle aynı.

tunagazete-1726091028.webp

Ayrıca mesafe hızı olumsuz yönde etkilemediği için, kalitede herhangi bir kayıp yaşamadan istediğiniz kadar yayın yapabilir ve oynayabilirsiniz.

Ancak bu rekor internet hızının henüz kamuoyuna açık olmadığını, laboratuvar ortamında elde edildiğini ve bu teknolojinin ticari olarak ne zaman kullanılacağına veya kullanılıp kullanılmayacağına dair herhangi bir ayrıntının bulunmadığını belirtmek gerekir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Dünya
Gazze’de 3 gazeteci daha öldürüldü!
Gazze’de 3 gazeteci daha öldürüldü!
Ankara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladı
Ankara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladı