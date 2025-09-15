Bu dünyanın en hızlı interneti: Netflix'in tamamını bir saniyede indiriyor

Rekor, Mayıs ayı sonunda duyurulan Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) ve Sumitomo Electric tarafından kırıldı.

Saniyede 1,02 petabaytın ne olduğunu daha iyi anlamak için Netflix'in tüm içeriğini bir saniyeden kısa sürede indirebileceğinizi düşünün.

Bu hızlarda, 150 GB'lık büyük video oyunlarını anında indirebileceksiniz; bu da çoğumuzun ancak hayal edebileceği bir şey.

Bilim insanları ekibi, bunu başarmak için tek çekirdek yerine 19 çekirdekli özel bir optik kablo kullandı. Bu sayede, verileri birden fazla paralel akış halinde 1.800 kilometrelik bir mesafeye iletebildiler. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu mesafe neredeyse Londra ile Roma arasındaki mesafeyle aynı.

Ayrıca mesafe hızı olumsuz yönde etkilemediği için, kalitede herhangi bir kayıp yaşamadan istediğiniz kadar yayın yapabilir ve oynayabilirsiniz.

Ancak bu rekor internet hızının henüz kamuoyuna açık olmadığını, laboratuvar ortamında elde edildiğini ve bu teknolojinin ticari olarak ne zaman kullanılacağına veya kullanılıp kullanılmayacağına dair herhangi bir ayrıntının bulunmadığını belirtmek gerekir.