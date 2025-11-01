Bosna Hersek'teki 'barış gücünün' görev süresi uzatıldı

Bosna Hersek'teki 'barış gücünün' görev süresi uzatıldı
BM Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği İstikrar Gücü Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek’te görev yapan Avrupa Birliği liderliğindeki İstikrar Gücü Misyonu’nun (EUFOR Althea) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI!

Konsey, 2795 sayılı kararı oy birliğiyle kabul ederek EUFOR Althea’nın görev süresini Ekim 2026 sonuna kadar uzattı. Karar, 15 üye ülkenin tamamının onayıyla geçti. Bu kararla birlikte Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği İstikrar Gücü Misyonu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

EUFOR ALTHEA NE ZAMAN KURULDU?

AB öncülüğündeki EUFOR Althea, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı’nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması’nın askeri hükümlerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

