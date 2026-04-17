BM'den Gazze raporu: Günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de son iki yılda 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü, ateşkes sonrası süreçte bile günde ortalama 47 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'deki insani yıkımın kadınlar üzerindeki etkisine dair veriler paylaştı. Calltorp, Ekim 2023'ten Aralık 2025'e kadar geçen süreçte 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

ATEŞKESE RAĞMEN ÖLÜMLER DURMUYOR

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan Calltorp, Gazze'de ilan edilen ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen durumun kritik olduğunu vurguladı. Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen kadın ve kız çocuklarına yönelik hayati tehditlerin devam ettiğini belirten Calltorp, bölgedeki kadınların daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir ölüm oranına maruz kaldığının altını çizdi.

İSTATİSTİKLERİN ÖTESİNDEKİ TRAJEDİ: 11 BİN ENGELLİ

Calltorp'un sunduğu verilere göre, saldırıların başladığı tarihten bu yana günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu can verdi. Can kayıplarının yanı sıra, yaklaşık 11 bin kadın ve kız çocuğunun hayatları boyunca sürecek engellere yol açan ağır yaralanmalar geçirdiği rapor edildi.

"İNSANİ İHTİYAÇLAR KRİTİK DÜZEYDE"

Kadın ve kız çocuklarının Gazze'de ciddi ve sürekli risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Calltorp, şu uyarıda bulundu:

"Raporlar, son aylarda kadın ve kız çocuklarının öldürülmeye devam ettiğini gösteriyor. İnsani ihtiyaçlar kritik düzeyde kalırken, kadınların yaşam hakları halen büyük bir tehdit altında."

Calltorp, uluslararası kamuoyuna seslenerek Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için güvenli alanların oluşturulması ve insani yardımın kesintisiz ulaştırılması gerektiğini yineledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

