BM: Küresel insani ihtiyaçların sadece yüzde 21'i toplanabildi

Birleşmiş Milletler (BM), 2025 yılı için belirlenen 45,3 milyar dolarlık küresel insani yardım çağrısının finansmanında büyük bir açık yaşandığını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, eylül ayı sonu itibarıyla bu çağrının yalnızca yüzde 21'inin, yani 9,6 milyar doların toplanabildiğini belirtti.

Haq, yılın bitimine üç aydan az bir süre kalmasına rağmen, küresel insani ihtiyaçların karşılanması için yapılan çağrının dörtte birinden azının finanse edildiği konusunda BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki (OCHA) meslektaşlarının uyarı yaptığını aktardı.

FON AÇIĞI YIKICI SONUÇLAR DOĞURUYOR

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplanan yardım miktarında yüzde 40'tan fazla düşüş yaşandığını vurgulayan Farhan Haq, fon açıklarının milyonlarca kişi için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Haq, bu durum nedeniyle insanların sağlık hizmetlerinden, ailelerin gıdadan ve çocukların eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

Haq, fon yetmezliğinin somut etkilerini örneklerle açıkladı:

Afganistan'da: Bu yıl 420'den fazla sağlık tesisi fon yetersizliği nedeniyle kapandı.

Somali'de: Ağustos ayında 1,1 milyon kişi gıda yardımı alırken, kasım ayında bu rakamın kesintiler nedeniyle 350 bine düşeceği tahmin ediliyor.

Bangladeş'te: Yarım milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) çocuğun eğitime erişimini kaybettiği belirtildi.