BM Güvenlik Konseyinde İran kararı

BM Güvenlik Konseyinde, 28 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan İran'ın nükleer programına ilişkin 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı 18 Nisan 2026'ya kadar uzatmayı öngören taslak karar veto edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, İran’ın nükleer programına ilişkin 2015 tarihli Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)’nı 2026’ya kadar uzatmayı öngören taslak karar, yapılan oylamada veto edildi.

Rusya ve Çin’in sunduğu taslak karar oylamaya sunuldu. ABD, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında olduğu 9 ülke “hayır” oyu kullandı. Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir “evet” derken, Guyana ve Güney Kore çekimser kaldı.

“GERİ TEPME” MEKANİZMASI DEVREDE

Tasarı, Fransa ve İngiltere’nin başlattığı ve 28 Eylül’de yürürlüğe girmesi planlanan İran’a yönelik “geri tepme” yaptırımlarını ertelemeyi hedefliyordu. Ancak tasarının reddedilmesiyle, İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yaptırımların yeniden devreye alınmasını öngören mekanizma işlemeye devam edecek.

E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamında İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yaptırımların 30 gün içinde yeniden uygulanmasını öngören "geri tepme" mekanizmasını devreye sokmuştu.

E3, İran'ın nükleer faaliyetlerine sınırlamalar getiren 2015 nükleer anlaşmasının imza koyan ülkeleriydi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

