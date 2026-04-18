Bir futbol sahası kadar ama binlerce kişi yaşıyor: Bisiklet bile sürülmüyor

Bir futbol sahası kadar ama binlerce kişi yaşıyor: Bisiklet bile sürülmüyor
Dünyanın en yoğun nüfuslu adası Santa Cruz del Islote, bir futbol sahası kadar alanda binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Ne polisin ne de suçun olduğu bu sıra dışı yerleşimde halk, daracık alanda dikey mimari ve güçlü bir dayanışma kültürüyle modern dünyaya meydan okuyor.

Kolombiya açıklarında bulunan Santa Cruz del Islote modern şehircilik anlayışını ve toplum düzenini adeta yeniden tanımlıyor. Cartagena kıyılarından yaklaşık iki saatlik mesafede yer alan bu mercan adası sadece 2,4 dönümlük bir alana sahip olmasına rağmen dünyanın en yoğun nüfuslu yerleşimi olarak kayıtlara geçiyor.

Bir futbol sahasından hallice olan bu daracık toprak parçasında hayat her türlü imkansızlığa rağmen kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

YATAY ALAN BİTİNCE EVLER GÖKYÜZÜNE DOĞRU TIRMANMAYA BAŞLADI

Adanın kısıtlı yüz ölçümü yerleşim biçimini mecburi bir dikey büyümeye zorlamış durumda. Genişleyecek santimetrekarelik alan kalmadığı için ada sakinleri yeni yaşam alanlarını binaların üzerine ek katlar çıkarak oluşturuyor.

Dar sokaklarda bisiklet sürmenin bile imkansız olduğu adada evler birbirine o kadar yakın ki mahremiyet kavramı tamamen ortadan kalkmış görünüyor. Tropikal sıcaklar ve yer darlığı sebebiyle çoğu yapıda cam kullanılmazken bu durum seslerin ve görüntülerin tüm ada genelinde yankılanmasına yol açıyor.

NE BİR POLİS MEMURU VAR NE DE ADALETİ SAĞLAYACAK RESMİ BİR KURUM

Santa Cruz del Islote’nin en sarsıcı özelliklerinden birini ise bölgedeki mutlak huzur oluşturuyor. Resmi bir devlet otoritesinin veya polis gücünün bulunmadığı adada tüm güvenlik mahalle konseyi adı verilen yerel bir yapı tarafından sağlanıyor.

Toplumsal düzenin tamamen güven ve arabuluculuk üzerine kurulduğu bu ekosistemde hırsızlık gibi suç vakalarıyla karşılaşılmıyor. Kendi küçük dünyasında yaşayan halk okul sağlık merkezi ve restoran gibi temel ihtiyaç noktalarını bu dar alana sığdırmayı başarmış durumda.

TATLI SU VE GIDA İÇİN DIŞ DÜNYAYA TAM BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

Toplumsal yapısı ne kadar organize olsa da ada hayatta kalmak için tamamen dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. Tarım yapacak toprağın veya içecek tatlı su kaynağının bulunmadığı yerleşim yerinde lojistik operasyonlar hayati önem taşıyor.

Temel gıda maddeleri ve su gibi tüm hayati gereksinimler anakaradan veya komşu adalardan teknelerle yapılan düzenli sevkiyatlar aracılığıyla karşılanıyor. Bu durum dünyanın en yoğun adasını teknolojik imkanlardan ziyade dayanışma kültürüyle ayakta tutuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

