Binlerce yıllık ayak izi beklenmedik yerde bulundu
Bilim insanları, benzersiz bir şekilde korunmuş “prehistorik bir çamur çukurunda”, Arap Yarımadası'ndaki en eski insan ayak izlerinin bulunmuş olabileceğini söylüyor. Yüzlerce prehistorik hayvan izinin arasında bulunan yedi ayak izinin, 115.000 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki bu özel göl yatağı gibi yerlerden birçok fosil ve eser bulundu. Arkeologlar, zaman ve hava koşullarının üstteki tortuları silip süpürdükten sonra, 2017 yılında Nefud Çölü'nün derinliklerinde, Arapça'da “iz” olarak adlandırılan bir yerde bu alanı keşfettiler.

'NORMALDE 2 GÜNDE KAYBOLUYOR'

Bilim insanları makalelerinde, bu eski çamurun neden bu kadar özel olduğunu inceliyorlar:

“Çamur düzlüklerinde modern insan ayak izlerinin deneysel bir çalışması, ince ayrıntıların 2 gün içinde kaybolduğunu ve izlerin 4 gün içinde tanınmaz hale geldiğini ortaya koydu. Benzer gözlemler, diğer hominin olmayan memeli izleri için de yapıldı.”

Bu, korunmuş olan özel ve küçük ayak izlerinin, hepsi aynı zaman dilimine ait olduğu için bir tür “parmak izi” oluşturan benzersiz koşullarda oluştuğu değerlendiriliyor.

'BİLİM İNSANLARI İNSAN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYOR'

Bundan yola çıkarak, bilim adamları ayak izlerininin kaynağını araştırmaya başladılar. Homo sapiens, bu dönemde dik duran tek insansı primat değildi, ancak bilim insanları, kanıtların kuruyan göl yatağında dolaşanların insan olduğunu gösterdiğini söylüyorlar:

"Yedi hominin ayak izi kesin olarak tanımlandı ve [130.000 ila 80.000 yıl önce] Homo Sapiens'in Levant ve Arabistan'a yayıldığına dair fosil ve arkeolojik kanıtlar ve o dönemde Levant'ta Homo Neanderthalensis'in bulunmaması göz önüne alındığında, Alathar'daki izlerin H. sapiens'e ait olduğunu savunuyoruz. Ayrıca, Alathar ayak izlerinin boyutu, H. neanderthalensis'inkinden çok erken H. sapiens'inkine daha uygundur."

Bugün Alathar'ı oluşturan göl, muhtemelen bölgedeki tüm büyük hayvanları çeken prehistorik bir otoyolun parçasıydı ve canlıların hava koşulları veya değişen iklimle birlikte göç ederken seyahat edebilecekleri tatlı su dinlenme alanlarıyla noktalı bir koridor oluşturuyordu. Bu durumda, bilim insanları, avlanmayı gösteren hayvan kemiklerinde bıçak veya alet izleri gibi prehistorik insan seyahatine eşlik eden diğer faktörlerin çok azını buldular.

