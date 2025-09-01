Milyarder iş insanı sporcunun çocuğa hediye ettiği şapkaya göz dikti!

ABD Açık'ta Polonyalı tenisçi Kamil Majchrazk'ın Rus rakibi Karen Haçanov'a karşı elde ettiği zafer Polonyalı milyarder Piotr Szczerek'in hareketiyle gölgelendi.

Maç sonrası kendisini tebrik eden seyircilere imza dağıtan Majchrazk'ın tribündeki bir çocuğa hediye etmek istediği şapkaya Drogbruk CEO'su Szczerek göz dikti.

İş insanına çocuğun "Ne yapıyorsun?" diye tepki göstermesine sebep olan anlar, izleyenlerin tepkisine neden oldu.

POLONYALI MİLYARDER ÇOCUĞUN HEDİYESİNE GÖZ DİKTİ

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ABD Açık turnuvasının ikinci turunda elde ettiği kariyerinin en önemli zaferinin ardından Polonyalı tenisçi Kamil Majchrzak, seyircilere imza dağırıtırken şapkasını bir çocuğa uzattı.

Bu sırada araya giren Drogbruk şirketinin CEO'su Piotr Szczerek şapkayı kaptı.

Çocuğun "Ne yapıyorsun!?" şeklinde tepki gösterdiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

GÜNLER SONRA ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

28 Ağustos Perşembe günü meydana gelen olaydan günler sonra açıklama yapan Polonyalı iş insanı Szczerek, o an zaferin coşkusuyla ne yaptığının farkında olmadığını belirterek özür diledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir hata yaptım. Duygularımın ortasında, zaferin ardından kalabalığın coşkusu arasında, tenisçinin şapkayı bana, daha önce imza isteyen oğullarım için uzattığına ikna oldum. Bu yanlış inanç, içgüdüsel olarak ona ulaşmamı sağladı." diyen Szczerek, niyetinin çocuğu üzmek olmadığını belirterek "Şapka çocuğa verildi ve ailesinden özür diliyorum. Umarım en azından kısmen telafi etmişimdir." dedi.

Drogbruk CEO'su Piotr Szczerek

Facebook gönderisinde, olayın kendisine alçakgönüllülük dersi verdiğini itiraf eden iş insanı eşiyle birlikte çocuklara ve genç sporculara her konuda destek sağladıklarını ifade etti.

GENÇ TARAFTAR MURADINA ERDİ

Öte yandan dünya 76 numarsası Kamil Majchrazk da şapkası elinden alınan genç hayranına bir torba dolusu hediye ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.