Batı Nil virüsü 2 can aldı!
Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, yılbaşından bu yana 47 vaka doğrulandı. Vakaların büyük bölümü Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde görülürken, uzmanlar ileri yaş ve kronik hastalığı olanların risk altında olduğunu belirtiyor.

Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, yılbaşından 20 Ağustos’a kadar 47 vaka doğrulandı.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan rapora göre ölenlerin her ikisi de ileri yaşta ve kronik hastalığı bulunan kişilerdi. Hastalarda, Batı Nil virüsünün ağır komplikasyonlarından meningoensefalit geliştiği bildirildi.

VAKALAR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLDÜ?

Raporda, doğrulanan vakaların çoğunluğunun Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, vakaların yaklaşık yüzde 80’inde belirgin semptomların ortaya çıkmadığını, ancak ileri yaş veya mevcut sağlık sorunları bulunan kişilerde hastalığın ağır seyredebildiğini ifade edildi.

