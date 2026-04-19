Başkentin ortasında sessiz mezarlık! Gölden kemikler çıktı

Mexico City’nin doğusunda yer alan Chalco Gölü çevresi, Meksika’daki kayıp kişiler krizinin simgelerinden biri haline gelmeye aday. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında yüzlerce kemik parçası gün yüzüne çıkarıldı.

Amerikan basınından CBS News’un aktardığına göre, kayıp yakınlarını arayan gönüllü gruplar, resmi açıklamaların çok ötesinde bulgulara ulaşıldığını duyurdu. Grup üyeleri, göl çevresinde ve daha önce incelenmiş alanlar dahil olmak üzere geniş bir bölgede binin üzerinde kemik parçası tespit ettiklerini belirtti.

"SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yetkililer ise geçen hafta başlatılan kazı çalışmalarında şu ana kadar üç kişiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 kemik parçasının bulunduğunu açıkladı. Ancak sahada çalışan aileler, açıklanan sayının gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Gönüllüler tarafından yapılan açıklamada, “Bu trajedinin görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz. Başkentte yaşananları tüm dünya bilmeli” ifadelerine yer verildi.

İNSANLIK SUÇU

Meksika’da 2006 yılında başlatılan ve kartellere karşı yürütülen askeri operasyonların ardından şiddet olayları dramatik biçimde arttı. Resmi verilere göre o tarihten bu yana yaklaşık 480 bin kişi hayatını kaybetti, 130 binden fazla kişi ise kayboldu.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan uzmanlar, ülkedeki kayıp kişiler krizini “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirirken, insan kalıntılarının bulunmasına yönelik çalışmaların kamu görevlilerinin ihmali ve bazı durumlarda rızası nedeniyle sekteye uğradığını vurguluyor.

DÜNYA KUPASI GÖLGESİNDE KRİZ

Öte yandan Guadalajara ile birlikte Mexico City, haziran ayında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak ülkede artan tepkiler, organizasyon hazırlıklarının gölgesinde büyüyen kayıp kriziyle birleşiyor. Aktivistler ve kayıp yakınları, hükümetin yeterli soruşturma yürütmediğini belirterek protestolarını sürdürüyor.