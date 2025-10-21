Başbakanı vuran saldırganın cezası belli oldu

Başbakanı vuran saldırganın cezası belli oldu
Yayınlanma:
Slovakya’da geçen yıl Başbakan Robert Fico’yu silahlı saldırıyla yaralayan Juraj Cintula hakkında verilen ceza belli oldu.

15 Mayıs 2024’te Handlova kasabasında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Juraj Cintula adlı bir saldırgan, Slovakya Başbakan Robert Fico’yu silahla vurmuştu.

Fico, saldırıdan yaralı kurtulurken, Slovakya Özel Ceza Mahkemesi, saldırıya ilişkin kararını açıkladı.

robert-fico.jpg
Slovakya Başbakan Robert Fico

SALDIRGANA 21 HAPİS CEZASI

Sanığın yaşını, sabıka kaydının olmamasını ve sağlık durumunu hafifletici neden olarak değerlendiren mahkeme, Cintula’nın terör saldırısı suçundan suçlu bulunduğunu ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Ülke Derin Bölünmüşlük İçinde: Fico’ya Suikast Sürpriz DeğilÜlke Derin Bölünmüşlük İçinde: Fico’ya Suikast Sürpriz Değil

FİCO’YU ÖLDÜRMEK İSTEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Cintula, Yargı yetkililerine verdiği ifadede, Başbakan Fico’yu öldürmek istemediğini, 'ancak Slovakya’nın ‘özgürlüğüne ve kültürüne zarar verdiğini düşündüğü politikalarını’ engellemek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Zelenski: Slovakya'ya gaz ve petrol tedarik etmeye hazırızZelenski: Slovakya'ya gaz ve petrol tedarik etmeye hazırız

Cintula, geçen yıl Başbakan Fico’nun halka selam verdiği sırada, yaklaşık bir metreden 5 el ateş açmıştı. Fico, karnından ağır, kalçasından, elinden ve ayağından da hafif şekilde yaralanmıştı. Başbakan, saldırının ardından aylar süren tedavi sonrasında görevine geri dönmüştü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Dünya
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi! Hücreye alınacak
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi! Hücreye alınacak
Gazze'ye bir gecede 153 ton bomba yağdı
Gazze'ye bir gecede 153 ton bomba yağdı