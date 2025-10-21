Başbakanı vuran saldırganın cezası belli oldu

15 Mayıs 2024’te Handlova kasabasında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Juraj Cintula adlı bir saldırgan, Slovakya Başbakan Robert Fico’yu silahla vurmuştu.

Fico, saldırıdan yaralı kurtulurken, Slovakya Özel Ceza Mahkemesi, saldırıya ilişkin kararını açıkladı.

Slovakya Başbakan Robert Fico

SALDIRGANA 21 HAPİS CEZASI

Sanığın yaşını, sabıka kaydının olmamasını ve sağlık durumunu hafifletici neden olarak değerlendiren mahkeme, Cintula’nın terör saldırısı suçundan suçlu bulunduğunu ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

FİCO’YU ÖLDÜRMEK İSTEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Cintula, Yargı yetkililerine verdiği ifadede, Başbakan Fico’yu öldürmek istemediğini, 'ancak Slovakya’nın ‘özgürlüğüne ve kültürüne zarar verdiğini düşündüğü politikalarını’ engellemek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Cintula, geçen yıl Başbakan Fico’nun halka selam verdiği sırada, yaklaşık bir metreden 5 el ateş açmıştı. Fico, karnından ağır, kalçasından, elinden ve ayağından da hafif şekilde yaralanmıştı. Başbakan, saldırının ardından aylar süren tedavi sonrasında görevine geri dönmüştü.