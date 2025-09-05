Zelenski: Slovakya'ya gaz ve petrol tedarik etmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Slovakya'ya gaz ve tedarik enerji ederek enerji güvenliği sağlamaya hazır olduğunu ve bunun Rus kaynaklarıyla olmayacağını ifade etti.

ZELENSKI'DEN SLOVAKYA'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelen Volodimir Zelenski görüşmeye dair şunları söyledi:

"Slovakya ile enerji konularını görüştük. Gaz ve petrol tedarik etmeye hazırız. Tek bir ilkemiz var o da Rus enerji kaynaklarını kullanmamak. Çünkü biz savaş halindeyiz. İşin özü bu."

Fico ile Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunu da görüştüklerini belirten Zelenski, Slovakya'nın bu konuda pozisyonunu belirlemeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerini Fico'ya aktardığını ifade eden Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Rus petrolünün, tıpkı Rus gazı gibi geleceği olmadığını" kaydetti.

FİCO'DAN ATEŞKES VURGUSU

Başbakan Fico, Ukrayna ile farklı görüşlere sahip olsalar da ikili ilişkilerin daha iyi olması gerektiğini dile getirerek, "Slovakya–Ukrayna ilişkileri, bazen farklı siyasi görüşlerin işbirliğinin özünü gölgelemesine rağmen ilişkilerin sürdürülebileceğinin iyi bir örneğidir." dedi.

Fico, Zelenski ile karşılıklı temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.

Enerji altyapısı meselesini de ele aldıklarını ifade eden Fico, Ukrayna'da en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.