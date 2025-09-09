Barzani: Öcalan’la cezaevi dışında görüşmek isterim

Barzani: Öcalan'la cezaevi dışında görüşmek isterim
Yayınlanma:
Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesud Barzani, Fransa merkezli France24 televizyonuna bir röportaj verdi. Barzani Öcalan'la görüşmeyi umduğunu ancak çözüm sürecinin doğal bir sonucu olarak bunun cezaevi dışında olmasını istediğini söyledi.

Fransa ziyareti sırasında uluslararası kamuoyuna seslenen Barzani Türkiye'deki barış sürecine desteğini yineledi. Barzani, Öcalan ile görüşmek istediğini ancak bu görüşmenin çözüm süreci sonunda parmaklıklar dışında olmasını umduğunu söyledi.

ÖCALAN’IN SERBEST BIRAKILMASI ÖNEMLİ BİR ADIM OLUR

Barzani röportajda Türkiye'deki sürece ilişkin bu kez "farklı ve umut verici" değerlendirmesini yaptı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının barışın kalıcı hale gelmesinde önemli bir adım olacağını ifade etti.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞMENİN CEZAEVİ DIŞINDA OLMASINI İSTERİM

Türkiye'deki barış sürecine verilen desteği yineleyen Barzani, mevcut sürecin öncekilerden farklı olduğunu, hükümet, parlamento ve kamuoyunun desteğini aldığını söyledi.

Öcalan’la görüşmek istediğini de belirten Barzani, “Elbette Öcalan’la görüşmeyi umuyorum, ancak bu görüşmenin cezaevi dışında gerçekleşmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Barzani, Öcalan’ın özgürlüğünün “barış sürecinin bir sonucu olacağına” inandığını söyledi.

Barzani'nin kurmayıyla Ankara'da kritik görüşmeBarzani'nin kurmayıyla Ankara'da kritik görüşme

Barzani'den Erdoğan ve Bahçeli açıklamasıBarzani'den Erdoğan ve Bahçeli açıklaması

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

