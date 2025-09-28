Bakan Fidan “üretim başlayamayacak" demişti: Endonezya’ya satılan KAAN’lar ne olacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yerli üretim olacağı belirtilen 5’inci nesil savaş jeti Milli Muharip Uçak KAAN'ın ABD Kongresi tarafından onaylanmayan motor teslimatlarının yapılmadan başlayamayacağını söyledi.

Fidan: Kaan’ın üretimi için ABD’den lisans ve motor bekleniyor

Türkiye’yi etkileyen CAATSA yaptırımları kapsamında Türkiye’ye gönderimi engellenen motorlar hakkında Bakan Fidan, teslimatların yapılmamasına ilişkin “Müttefiklik ruhuna yakışmıyor” dedi.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak KAAN

SÖZLEŞME İMZALANAN 48 KAAN NE OLACAK?

Öte yandan Dışişleri Bakanı’nın bu açıklaması, Türkiye’nin Endonezya ile sözleşme imzaladığı 48 adet KAAN’ın teslimatına ilişkin anlaşmayı akıllara getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD kongresi motor satışına onay vermediği KAAN savaş uçağı üretiminin durdurulduğunu açıkladı.

E hani Endonezya’ya 48 KAAN satıyorduk? — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 28, 2025

F-16 MOTORLARI BEKLENİYOR

Bu kapsamda Cakarta yönetimi, Türkiye ile 48 adet 5. nesil KAAN için 29 Temmuz tarihinde anlaşmaya varmıştı. İlk uçuşunu geçen yıl gerçekleştiren uçağın 2028’e kadar seri üretime geçmesi beklenmiyordu. Ancak uçak motorunun teslimatıyla ilgili sıkıntılar beklenen bu tarihle ilgili soru işaretleri yarattı.

ABD'li General Electric tarafından üretilen ve KAAN'da da kullanılması planlanan F-110 motoru

KAAN’ın seri üretime geçtiği aşamada, F-16 jetlerinde de kullanılan, iki adet General Electric F-110 motoruyla çalışması planlanıyor.

NE OLMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında gitti ABD’nin New York kentinde basın mensuplarına, Türkiye’nin istediği General Electric F-110 motorlarının lisansının ABD Kongresi tarafından onaylanmamasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek. Kendi yeteneklerimizi elbette geliştiriyoruz ancak hiçbir ülke, sadece kendi geliştirdikleri ile kendisi için yeterli hale gelemez."

ENDONEZYA İLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Endonezya Savunma Bakanlığı temmuz ayında, Endonezya'nın Türkiye'den 48 adet KAAN savaş uçağı satın almak için sözleşme imzaladığını duyurdu. Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Frega Wenas Inkriwang yaptığı açıklamada, Endonezya ve Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında “uygulama sözleşmesi imzaladığını” belirtmişti.