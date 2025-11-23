Bağcılar esnafı Gazze için bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi’nin çağrısıyla hayata geçirilen “Bağcılar’dan Gazze’ye Umut Ol” kampanyası kapsamında düzenlenen “Bir Günlük Kazancın Gazze’ye” dayanışma etkinliği ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmeyi ve yardım sağlamayı amaçlayan etkinlik; Kızılay, İHH, İyilik Kapısı, İyilik Derneği, Yetim Vakfı, Umut Kervanı ve Deniz Feneri Derneği’nin desteğiyle düzenlendi.

22–23 Kasım tarihlerinde ilçedeki pek çok esnaf, bir günlük kazançlarını Gazze’ye bağışladı. Bağcılar Çarşı Caddesi’nde kurulan çadırda gün boyu farkındalık etkinlikleri yapıldı. Alana gelen vatandaşlar, Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle hazırlanan sanal gerçeklik (VR) uygulaması sayesinde Gazze sokaklarını üç boyutlu olarak gezme imkanı buldu. Gazze’de hayatını kaybeden çocukları temsil eden kefenli ve künyeli sembolik görsel ise ziyaretçilerin dikkatini çekti.

“GAZZE’NİN HER GÜN KONUŞULMASINI İSTİYORUZ”

Etkinlikte konuşan Bağcılar Eğitime Yardım Destek Platformu Başkanı Bahattin Albayrak, kampanyanın ilçe esnafının talebiyle genişlediğini belirterek şunları söyledi:

“Çarşı Caddesi esnafımız Gazze’ye destek vermek istediklerini iletti. Biz de bunun sadece bir caddeyle sınırlı kalmaması için tüm Bağcılar esnafını kapsayan bir kampanya başlattık. Program iki aşamalı: Hem yardım, hem de farkındalık. Esnaflarımız Gazze’deki aşevine düzenli destek veriyor ve bunu sürdürmeyi planlıyor.”

Albayrak, farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız burada Gazze’de neler yaşandığını birebir deneyimleme fırsatı buluyor. Amacımız Gazze’nin unutulmaması, her gün konuşulması. Ateşkes ilan edildi diye her şey bitmiş algısı doğru değil. Dün Gazze’ye canlı bağlandığımızda, yayına geçmeden dakikalar önce 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün yine bağlantı kuracağız. Bu duyarlılığı sürekli canlı tutmak zorundayız.”