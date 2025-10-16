Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Yayınlanma:
İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine akşam saatlerinde saldırı düzenlediği belirtildi. Tel Aviv ile Hizbullah güçleri arasında 2024 yılında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, Tel Aviv güçleri Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

15 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki Kefra beldesinde silahlı insansız hava aracı (İHA) ile düzenleyen İsrail'in 16 Ekim Perşembe günü saldırıları yeniden başlattığı belirtildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ansar kasabasına çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde saldırı nedeniyle panik yaşayan çevredekilerin kaçışması yer aldı.

BM'den Lübnan'a giren İsrail'e tepkiBM'den Lübnan'a giren İsrail'e tepki

Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’

LÜBNAN BÖLGEDEKİ ASKER SAYISINI ARTTIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandırılacak asker sayısını yıl sonuna kadar kademeli olarak 10 bine çıkaracaklarını belirtmişti.

thumbs-b-c-8d09ad4eecb06a7eecad44ee600ad40e.jpg

İSRAİL-LÜBNAN ÇATIŞMASI

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak:AA, Haber Merkezi

