Atatürk Kamerun'da anıldı: Onun vizyonu yol gösterici olmaya devam ediyor

Atatürk Kamerun'da anıldı: Onun vizyonu yol gösterici olmaya devam ediyor
Yayınlanma:
87 yıl önce bugün hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Kamerun'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Kamerun'un başketi Yaounde'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Yaounde Geçici Maslahatgüzarı İhsan Berkay Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yalnızca askeri bir komutan değil, aynı zamanda milletine çağdaş, bağımsız ve güçlü bir gelecek kurmayı hedefleyen büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

ATATÜRK KAMERUN'DA ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen törenle anıldı.

aa-20251110-39671299-39671297-gazi-mustafa-kemal-ataturk-ebediyete-intikalinin-87-yilinda-kamerunda-anildi.jpg
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kamerun'da anıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan 10 Kasım mesajıKKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan 10 Kasım mesajı

Büyükelçilikte düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Yaounde Geçici Maslahatgüzarı İhsan Berkay Sağlam Atatürk'ün eğitim, bilim, kadın hakları ve kalkınma alanlarında gerçekleştirdiği devrimlerin Türkiye'nin ilerleyişinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Sağlam, "Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Onun vizyonu, bugün de dış politikadan toplumsal gelişmeye kadar pek çok alanda yol gösterici olmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak:AA

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Dünya
Son Dakika | Nikolas Sarkozy hakkında tahliye kararı
Son Dakika | Nikolas Sarkozy hakkında tahliye kararı
Rusya 3 yerleşim yerini ele geçirdi
Rusya 3 yerleşim yerini ele geçirdi