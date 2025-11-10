Atatürk Kamerun'da anıldı: Onun vizyonu yol gösterici olmaya devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Kamerun'un başketi Yaounde'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Yaounde Geçici Maslahatgüzarı İhsan Berkay Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yalnızca askeri bir komutan değil, aynı zamanda milletine çağdaş, bağımsız ve güçlü bir gelecek kurmayı hedefleyen büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

ATATÜRK KAMERUN'DA ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kamerun'da anıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan 10 Kasım mesajı

Büyükelçilikte düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Yaounde Geçici Maslahatgüzarı İhsan Berkay Sağlam Atatürk'ün eğitim, bilim, kadın hakları ve kalkınma alanlarında gerçekleştirdiği devrimlerin Türkiye'nin ilerleyişinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Sağlam, "Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Onun vizyonu, bugün de dış politikadan toplumsal gelişmeye kadar pek çok alanda yol gösterici olmaya devam ediyor" dedi.