Atatürk Evi 10 Kasım'da yeniden açılıyor
Selanik'teki Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere yeniden açacak.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen Atatürk Evi'nin açılış tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre tarihi bina, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle yeniden ziyarete açılacak.

AÇILIŞ TÖRENİ 10 KASIM'DA

Başkonsolosluğun sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı duyuruda, Atatürk Evi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından aynı gün saat 10.00'da ziyaretçi kabul etmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ BELLİ OLDU

Duyuruda ayrıca, binanın ziyaret saatleri de açıklandı. Buna göre, Atatürk Evi, 10 Kasım Pazartesi günü yapılacak açılış sonrasında, pazartesi günleri hariç olmak üzere haftanın diğer tüm günlerinde sabah 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

