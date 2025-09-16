Atatürk portresiyle görevinden ayrılmıştı: Melih Karakaya Halk TV'ye konuştu

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçmesinin ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Karakaya istifa açıklamasında "Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ATA'NIN FOTOĞRAFINI ALARAK İSTİFA ETTİ

Belediye binasından çıkarken Karakaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını da yanında götürdü.

Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu 'Halkın Haberi'nde konuşan Karakaya istifasının ve Atatürk portresini alıp gitmesininin detaylarını anlattı.

"BEYKOZ HALKINA İHANET EDEMEZDİM"

10 Eylül'de istifa eden Melih Karakaya, görevine devam etmesi yönünde teklifler aldığını ancak Beykoz halkına ihanet edemeyeceği için kabul etmediğini belirtti.

"Atamızın fotoğrafını alıp evimize gittik" diyen Karakaya şöyle konuştu:

"Tabii ki teklifler oldu. Benim de devam etmem yönünde çok fazla teklif oldu, ısrar oldu. Ama ben Beykoz halkının bana verdiği oya ihanet edemeyeceğimi düşündüm ve o nedenle, ayrılmam gerektiğini düşündüm. Ben doğru olanı yaptığıma inanıyorum Beykoz halkı adına ve bu süreçte de böyle devam edeceğim."

"NORMAL OLANI YAPTIM AMA İNSANLARIN BÖYLE BİR UMUDA İHTİYACI VAR"

Bundan sonra partisi için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Melih Karkaya, "İnsanlara şunu göstermek istedim. Aslında benim yaptığım şey gayet normaldi. Yani ben aslında çok böyle büyük bir olay yapmadım aslında. Normal olanı yaptım ama insanların böyle bir umuda ihtiyacı var" diyerek şunları söyledi:

"Böyle insanların olduğunu da bilsinler. Hiçbir şey bitmiş değil. Ben 39 yaşında bir Türk genciyim ve 2008 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde, gençlik kollarından itibaren çalıştım."

"ATATÜRK HER ZAMAN EN BAŞ KÖŞEDE"

Makam odasından çıkarken Atatürk'ün portresini alıp çıkan Melih Karakaya, Atatürk'ün kendisini için ne ifade ettiğini de şöyle açıkladı:

"Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü benim kimseye anlatmama gerek yok. Yani biz ne için yaşıyoruz? Yani benim hayallerim, hedeflerimin arasında Mustafa Kemal Atatürk her zaman en baş köşede. E tabii ki ben onu alıp çıktım. Eee, bırakamazdım. Yani ben onu gittiğim yere götürmek zorundayım. O yüzden aldım ve makam odamı da boşalttım zaten."