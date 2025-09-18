Aston Martin son model bebek arabasını tanıttı

Şirket, yüksek kaliteli bir bebek arabası üretmek için İngiliz firma Egg ile ortaklık kurdu. Araçlarının 200.000 doların üzerindeki fiyatından çok daha ucuz olsa da, 3.000 dolar (ve üzeri) fiyat etiketi markayı bebek arabaları arasında da lüks kategorisine sokacak.

"Aston Martin Racing Green" rengi bebek arabası modeli

Bebek arabasının görünümü, şirketin araçlarından, özellikle de 250.000 ila 270.000 dolar arasında değişen DBX707'nin iç tasarımından esinlenerek tasarlandı.

3 RENKTE SATIŞA SUNULACAK

Arabanın koltuklarına çarpıcı bir benzerlik gösteren bebek arabası, şirketin logosu ve emniyet kemeri benzeri bir kayışla tamamlanıyor. Şirket, bebek arabasındaki derinin Aston Martin'in kendi iç mekanlarından temin edildiğini belirtti.

İngiliz şirket Egg firmasıyla ortak üretildiğini açıkladı

Beyaz, gri ve Aston Martin Racing Green olmak üzere üç renk seçeneği bulunan bebek arabası, yeni doğan bebeklerden 25 kilogram ağırlığa kadar olan çocukları taşıyabilyor.

İLK OLARAK İNGİLTERE'DE SATILACAK

Aston Martin'in marka çeşitlendirme direktörü Stefano Saporetti, yeni bebek arabasının “Aston Martin'in özünü müşterilerin hayatlarının yeni bir bölümüne taşıdığını” söyledi.

“Aston Martin DBX'in aile seyahatlerine performans ve çok yönlülük kattığı gibi, yeni bebek arabası da ebeveynlere şık, işlevsel ve yüksek kaliteli bir seçenek sunarak tüm aileye Aston Martin deneyimini yaşatacak."

Fiyatı 3 bin doları geçebilen bebek arabası ilk olarak İngiltere'de satışa sunulacak

Bebek arabası dördüncü çeyrekte satışa sunulacak ve ön siparişler bu ayın sonunda başlayacak. İlk olarak İngiltere'de satışa sunulacak.

Egg3 şasisi üzerine inşa edilen bebek arabası, 50 SPF koruma sağlayan geniş bir gölgelik, çeşitli oturma pozisyonları ve ayarlanabilir baş desteği dahil olmak üzere çocuk için bir dizi koruyucu özelliğe sahip olacak. Ebeveynler için ise beş pozisyonlu gidon ve gizli saklama alanı sunuyor.