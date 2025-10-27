Arjantin'deki parlamento seçimlerinin kazananı belli oldu

Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini oyların yüzde 39’unu alarak Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza Partisi kazandı.

Arjantin'de yapılan parlamento seçimlerinde Devlet Başkanı Javier Milei’nin liderliğini üstlendiği La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) Partisi sandıktan birinci çıktı.

Açıklanan ilk sonuçlara göre Milei’nin partisi oyların yüzde 39’unu alarak seçimleri önde tamamlarken, Peronistlerin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ittifakı yüzde 29,4’te kaldı.

aa-20251026-39529094-39529076-arjantinde-parlamento-secimleri-basladi-1.jpgArjantin basını, sandıkların yüzde 96’sının açıldığını ve seçime katılım oranının yüzde 67,85 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu oran, Arjantin’in 1983’te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.aa-20251026-39529094-39529093-arjantinde-parlamento-secimleri-basladi-1.jpgMuhalefet ise 7 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde başarılı olduğu Buenos Aires’te beklenmedik bir yenilgi yaşadı. Bu sonuçlarla iktidar, reform projelerini hayata geçirmek ve muhalefetin başkanlık kararnamelerini engelleme girişimlerini etkisiz hale getirmek için önemli bir avantaj elde etti.

La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına karşın, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.

Arjantin sandık başındaArjantin sandık başında

"REFORM YOLUNDA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"

Buenos Aires’teki parti merkezinde konuşan Milei, yeni Kongre’nin ülkenin rota değişikliğini sağlamada kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bugün açıkça Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.aa-20251026-39529094-39529088-arjantinde-parlamento-secimleri-basladi-1.jpgMilei, Arjantin’in büyümesi ve kalkınması için reformların gerekli olduğunu savunarak, "10 Aralık’tan itibaren, şüphesiz Arjantin tarihindeki en reformist Kongre’ye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA, DHA

