Arjantin sandık başında

Arjantin sandık başında
Yayınlanma:
Arjantin'de milyonlarca seçmen, parlamentonun yeniden şekilleneceği ara seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde, Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri yenilenecek. Sonuçlar, Devlet Başkanı Javier Milei'nin yasama organındaki gücünü ve ülkenin siyasi dengelerini doğrudan etkileyecek.

Yaklaşık 36 milyon Arjantinli seçmen, ülke genelindeki 24 eyalette kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak. Bu seçimle birlikte, toplam 257 sandalyeden oluşan Temsilciler Meclisi'nin 127 sandalyesi ve 72 üyeli Senato'nun 24 sandalyesi yeniden belirlenecek.

OY KULLANMA SÜRECİ VE ZORUNLULUK

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 18.00'e kadar devam edecek. Arjantin yasalarına göre, 18 ila 70 yaş arasındaki vatandaşlar için oy kullanmak zorunlu tutuluyor. 16-17 yaş arası gençler ve 70 yaş üzerindeki seçmenler için ise oy kullanmak isteğe bağlı olacak.

İKTİDAR VE MUHALEFET ARASINDA GÜÇ SINAVI

Seçim, Devlet Başkanı Javier Milei'nin liderliğindeki iktidar partisi La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişiyor) ile Peronist muhalefetin oluşturduğu ana blok olan Fuerza Patria (Vatan Gücü) arasında kritik bir güç sınavı olarak görülüyor. Seçim sonuçları, Milei hükümetinin önümüzdeki dönemde parlamentoda reformlarını ve politikalarını ne ölçüde hayata geçirebileceğini belirleyecek olması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Dünya
Mısır arama kurtarma ekipleri Gazze’de! İsrailli esirlerin cesetlerini arayacaklar
Mısır arama kurtarma ekipleri Gazze’de! İsrailli esirlerin cesetlerini arayacaklar
Louvre'da soygun alarmı: Paha biçilmez mücevherler yeraltı kasasına taşındı
Louvre'da soygun alarmı: Paha biçilmez mücevherler yeraltı kasasına taşındı
İsrail’i ateşkes de durdurmuyor! Bakandan “yıkıma devam” talimatı!
İsrail’i ateşkes de durdurmuyor! Bakandan “yıkıma devam” talimatı!