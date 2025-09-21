Ardern'den "Gazze'de soykırımı durdurma" çağrısı!

Yayınlanma:
Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de devam eden soykırımın durdurulması çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu öncesinde, dünya genelinde yaşanan insani krizlere yanıt verilmesi için güç sahibi olanlara çağrıda bulunmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Ardern, "Gazze'den başlamalıyız. Her gün gözlerimizin önünde devam eden soykırımı durdurmanın bir yolu var." ifadesini kullandı.

Jacinda Ardern, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması, askeri eylemleri kolaylaştıran işbirliklerinin sona erdirilmesi, yetersiz beslenenler, hamile kadınlar ve yeni anneler için tıbbi bakım dahil insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

jacinda-ardern.jpg

İsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklaması

"KADINLAR SAVAŞTA DOĞUM YAPIYOR VE ÖLÜYOR"

Dünya genelinde doğum sonrası kanama (PPH) nedeniyle yılda yaklaşık 70 bin kadının hayatını kaybettiğine işaret eden Ardern, özellikle kriz ve çatışma bölgelerinde kadınların bu riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ardern, "Kadınlar savaşta doğum yapıyor ve ölüyor. Ama ölmeleri gerekmez, ne doğum sırasında ne de çatışmanın ortasında." görüşünü paylaştı.

Savaş ortamında doğum yapan kadınların hayatını kaybetmesinin önlenebilir olduğuna dikkati çeken Ardern, düşük maliyetli müdahalelerle PPH kaynaklı ölümleri azaltabilecek tıbbi çözümlerin Güney Sudan ve Burkina Faso'dan başlayarak Papua Yeni Gine ve Orta Doğu ülkelerine genişletileceğini aktardı.

Jacinda Ardern, yazısında, "İnsani krizlerle dolu bir dünyada yaşıyor olabiliriz, ancak rakamların insanlığı yok etmesine karşı direnmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak:AA

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
