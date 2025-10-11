Apple'dan milyon dolarlık ödül!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla siber güvenlik ödül programını kapsamlı bir şekilde güncellediğini duyurdu. Şirket, "bug bounty" (hata avcılığı) programı kapsamında belirlenen en kritik güvenlik açıklarını bulan araştırmacılara verilecek maksimum ödül miktarını 5 milyon dolara kadar çıkardığını açıkladı. Bu miktar, Apple'ın tarihinde belirlenen en yüksek ödül miktarı olma özelliğini taşıyor.

Şirket yetkilileri, yeni sistemle birlikte amaçlarının "kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı" hedeflemek olduğunu belirtti.

REKOR ZAMMIN ARDINDAKİ NEDEN: SİBER İSTİHBARAT SALDIRILARI

Apple'ın 2019 yılında maksimum 1 milyon dolar olan ödül miktarını rekor seviyede artırmasının ardında, son yıllarda artış gösteren casus yazılım ve siber istihbarat saldırılarının etkili olduğu ifade ediliyor.

Siber güvenlik uzmanları, özellikle devlet destekli veya ticari amaçlı hacker gruplarının, sistemlerdeki kritik güvenlik açıklarını tespit ederek bunları milyonlarca dolara karaborsada satın alabildiğine dikkat çekiyor.

Apple kaynakları, ödül miktarının yükseltilmesiyle birlikte araştırmacıların buldukları açıkları karaborsaya satmak yerine, doğrudan şirkete bildirmesinin teşvik edilmesini amaçladıklarını belirtti.