AP üyesi Nardella'dan İmamoğlu mesajı: CHP kararını açıkladı

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Nardella, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının 200’üncü günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Nardella mesajda CHP’nin Brüksel’deki mitinginde de olacağını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella'dan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 200’üncü günü adına sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir mesaj yayımladı.

CHP lideri Özgür Özel’in Brüksel’de yapacağı mitinge de katılacağını kaydeden Nardella bunu, İmamoğlu ve Türkiye’de haksız yere hapsedilen birçok kişinin seslerinin duyulması için yapacağını söyledi.

‘ARKADAŞIM İMAMOĞLU TUTUKLANALI 200 GÜN OLDU’

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı yeteri kadar sert bir tutum almadığını da söyleyerek bloğa eleştiride bulunan Nardella paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanalı 200 gün oldu.

Türkiye’de uluslararası topluluğun sessizliği içerisinde, hukukun askıya alındığı 200 gün.

‘CESARET VE DİRENİŞ GÖSTERİLEN 200 GÜN’

Milyonlarca Türk vatandaşının sadece demokrasi ve özgürlük için yaptığı barışçıl ve demokratik protestolarla geçen 200 gün.

İmamoğlu ve birçok belediye başkanının yanı sıra birçok siyasi lider, aktivist, gazeteci, avukat ve öğrencinin özgürlüğünden yoksun bırakılıp tutuklanarak cesaret ve direniş gösterdiği 200 gün.

AB’nin Türk hükümetinin kınama konusunda daha fazla cesaret ve kararlılık göstermesi için protestolarımızın Avrupa’da asla durmadığı 200 gün.

‘DİRENİŞ HALEN GEREKİYORSA DİRENECEĞİZ’

Ama direniş halen gerekiyorsa, direneceğiz.

Bu yüzden 12 Ekim Pazar, Brüksel’de CHP lideri Özgür Özel’in yanında duracağım, Türk ve Avrupalıların sesinin duyulması için, laik ve cumhuriyetçi değerler için, özgürlük ve demokrasi için ve İmamoğlu ile haksız yere hapsedilen herkesin serbest bırakılmasını bir kez daha talep etmek için.”

