AP Türkiye Raportörü Amor Türkiye'ye geliyor
Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bir sonraki Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında 3-7 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho SAnchez Amor, Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında 3–7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye "bilgi toplama" ziyaretinde bulunacak.

Amor, Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek olan Amor, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Amor Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: Tutuklanmasına en sert tepkiyi göstermiştiAmor Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: Tutuklanmasına en sert tepkiyi göstermişti

İMAMOĞLU KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılanmasına ve bu davada aldığı cezaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Amor, "Hepimiz 'Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz ancak 'Demokrasisiz Türkiye'de bunun ne anlamı kalıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

