Antarktika'nın buz tabakası yıllar sonra ilk kez büyüyor

Antarktika Buz Tabakası (AIS), kütlesinin giderek azalmasıyla, on yıllardır küresel deniz seviyesinin yükselmesi krizinde önemli bir rol oynuyor.

Bu eğilim özellikle son on yılda hız kazandı ve Batı Antarktika ile Doğu Antarktika'nın bazı bölgelerinde buz kaybı endişe verici oranlarda yaşanıyor.

Ancak 2021-2023 yılları arasında AIS beklenmedik ve dikkat çekici bir tersine dönüş yaşadı ve anormal yağışlar nedeniyle onlarca yıldır ilk kez kütle kazandı.

ŞAŞIRTICI BİR KİTLE KAZANIMI

GRACE (Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi) ve onun halefi olan GRACE-FO'dan toplanan veriler , AIS'nin kütlesindeki değişiklikler hakkında önemli bilgiler sağladı.

Yıllardır genel eğilim, buz kaybının devam ettiğine ve bunun da deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğuna işaret ediyordu .

AIS, 2002-2010 yılları arasında yılda yaklaşık 73,79 Gt kütle kaybederken, 2011-2020 döneminde bu rakam iki katına çıkarak yılda 142,06 Gt'a çıktı.

Bu yoğun kayıp özellikle Batı Antarktika ve Doğu Antarktika'nın Wilkes Land-Queen Mary Land (WL-QML) bölgesinde yoğunlaştı.

Ancak 2021-2023 yılları arasında buz tabakasının net kütlesi yılda 107,79 Gt arttı .

DOĞU ANTARKTİKA'DAKİ EĞİLİMLERİN TERSİNE DÖNMESİ

Doğu Antarktika, bu dönemde önemli buzul havzalarında önemli değişikliklere tanık oldu. WL-QML bölgesindeki dört buzulda (Totten, Moskova, Denman ve Vincennes Körfezi) 2011'den 2020'ye kadar artan kütle kaybı yaşandı.

Bunun nedeni, yüzey kütlesinde önemli bir azalma ve buz akıntısının artması gibi bir dizi faktörün birleşimidir.

Ancak bu araştırmaya göre , 2021-2023 yılları arasında bu buzullar kütle kaybı modellerini tersine çevirdi ve önemli kazanımlar göstermeye başladı.

Bu değişim, bölgede uzun süredir devam eden kitlesel kayıp anlatısına meydan okuyan daha geniş bir örüntünün parçasıdır.

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİNDEKİ YÜKSELMENİN ETKİSİ

AIS'deki kitlesel değişimin küresel deniz seviyeleri üzerinde derin etkileri bulunmaktadır. 2002-2010 yılları arasında AIS, küresel deniz seviyesinin yükselmesine yılda 0,20 mm katkıda bulunmuştur.

Bu katkı 2011-2020 döneminde neredeyse iki katına çıkarak 0,39 mm/yıla ulaştı .

Ancak 2021-2023 yılları arasında AIS'nin deniz seviyesinin yükselmesine olumsuz katkısı oldu ve küresel seviyeleri yılda 0,30 mm kadar dengeledi .

Bu alışılmadık eğilimin büyük ölçüde bu yıllarda buz tabakasının kütle kazanmasına yol açan artan yağışlara bağlandığı düşünülüyor .

BUZUL KARARSIZLIĞI TEHLİKESİ

Son dönemdeki kütle artışına rağmen, AIS'nin gelecekteki istikrarı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. WL-QML bölgesindeki dört önemli buzul havzası -Totten, Moskova, Denman ve Vincennes Körfezi- Antarktika'daki en savunmasız havzalar arasında yer alıyor.

Bu buzulların tamamen parçalanması durumunda, küresel deniz seviyelerinde 7 metreden fazla bir artış meydana gelebilir .

Bu bölgelerdeki kitlesel kayıplar, parçalanmalarının dünya genelindeki kıyı toplulukları üzerinde yıkıcı etkilere yol açabileceği için şimdiden bir uyarı sinyali niteliğinde. Araştırmacılar, bu bölgeleri daha fazla istikrarsızlık belirtisi açısından yakından izliyor.

GRACE misyonundan elde edilen son veriler, AIS'nin 2002'den 2023'e kadar geçirdiği büyük değişimlerin kapsamlı bir resmini sunuyor ve hem tarihsel kayıplarını hem de son kazanımlarını gözler önüne seriyor.

Kütle kaybından kütle kazanımına doğru beklenmedik bir geçiş, Antarktika dinamiklerine ilişkin anlayışımıza yeni bir boyut kazandırdı.