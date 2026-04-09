Anketler şaşırttı! AB, Trump ABD'sini tehdit olarak görüyor

Avrupa Birliği’nin altı üyesinde yapılan son ankete göre, Trump yönetimindeki ABD, bölge halkı tarafından müttefikten çok “tehdit” olarak görülüyor. Ankete katılanlar, NATO’ya bağlılıklarını sürdürse de Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiği fikrinde birleşiyor.

Avrupa Birliği üyesi Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya'da yapılan ankete göre, Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlar tarafından çoğunlukla bir tehdit olarak algılanıyor. Politico Pulse tarafından 13-21 Mart tarihleri arasında 6 bin 698 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yalnızca yüzde 12’si ABD’yi yakın bir müttefik olarak tanımlarken, yüzde 36’sı “tehdit” olarak değerlendirdi.

Trump Avrupa'ya kafayı taktı! İran saldırısına yardım etmeyenler 'bedel ödeyecekmiş'Trump Avrupa'ya kafayı taktı! İran saldırısına yardım etmeyenler 'bedel ödeyecekmiş'

ÇİN GERİDE KALDI

Çin’in tehdit algısı ise yüzde 29’da kaldı. Belçika, Almanya, İtalya ve İspanya’daki katılımcılar, ABD’yi Pekin’den daha büyük bir tehdit olarak görürken, Fransa ve Polonya’daki vatandaşlar Çin’in daha tehlikeli olduğunu ifade etti. Rusya ise ankete katılanların yüzde 70’i tarafından Avrupa için en büyük tehdit olarak gösterildi.

EN BÜYÜK TEPKİ İSPANYA'DAN

Ülkeler bazında bakıldığında, ABD’ye en olumsuz bakanların İspanya (%51) ve İtalya (%46) olduğu belirlendi. Bunu Belçika (%42), Fransa (%37) ve Almanya (%30) izledi. Öte yandan, katılımcıların yüzde 76’sı, NATO müttefikleri saldırıya uğrarsa ordularının müdahale etmesini destekleyeceğini söyledi. Bu oran, söz konusu ülke AB üyesiyse yüzde 81’e yükseliyor.

AVRUPA SAVUNMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMELİ

Anket ayrıca, Avrupa’nın savunma politikalarına dair görüşleri de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 86’sı, Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Ulusal orduların yanı sıra ortak bir Avrupa askeri gücünün oluşturulması fikrine ise yüzde 69 destek verildi. Ukrayna’ya sağlanan destek konusunda ise Avrupa’nın yeterince katkıda bulunmadığını düşünenlerin oranı yüzde 34, mevcut seviyenin doğru olduğunu düşünenler yüzde 31, aşırı destek sağlandığını düşünenler ise yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı