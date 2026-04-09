Anketler şaşırttı! AB, Trump ABD'sini tehdit olarak görüyor

Avrupa Birliği üyesi Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya'da yapılan ankete göre, Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlar tarafından çoğunlukla bir tehdit olarak algılanıyor. Politico Pulse tarafından 13-21 Mart tarihleri arasında 6 bin 698 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yalnızca yüzde 12’si ABD’yi yakın bir müttefik olarak tanımlarken, yüzde 36’sı “tehdit” olarak değerlendirdi.

ÇİN GERİDE KALDI

Çin’in tehdit algısı ise yüzde 29’da kaldı. Belçika, Almanya, İtalya ve İspanya’daki katılımcılar, ABD’yi Pekin’den daha büyük bir tehdit olarak görürken, Fransa ve Polonya’daki vatandaşlar Çin’in daha tehlikeli olduğunu ifade etti. Rusya ise ankete katılanların yüzde 70’i tarafından Avrupa için en büyük tehdit olarak gösterildi.

EN BÜYÜK TEPKİ İSPANYA'DAN

Ülkeler bazında bakıldığında, ABD’ye en olumsuz bakanların İspanya (%51) ve İtalya (%46) olduğu belirlendi. Bunu Belçika (%42), Fransa (%37) ve Almanya (%30) izledi. Öte yandan, katılımcıların yüzde 76’sı, NATO müttefikleri saldırıya uğrarsa ordularının müdahale etmesini destekleyeceğini söyledi. Bu oran, söz konusu ülke AB üyesiyse yüzde 81’e yükseliyor.

AVRUPA SAVUNMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMELİ

Anket ayrıca, Avrupa’nın savunma politikalarına dair görüşleri de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 86’sı, Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Ulusal orduların yanı sıra ortak bir Avrupa askeri gücünün oluşturulması fikrine ise yüzde 69 destek verildi. Ukrayna’ya sağlanan destek konusunda ise Avrupa’nın yeterince katkıda bulunmadığını düşünenlerin oranı yüzde 34, mevcut seviyenin doğru olduğunu düşünenler yüzde 31, aşırı destek sağlandığını düşünenler ise yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. (AA)