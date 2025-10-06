Angela Merkel yaptığı açıklamayla şoke etti: Ukrayna'daki savaşta kısmen sorumlu olduğunu düşündüğü ülkeleri sıraladı

Merkel, Macar Partizán portalına verdiği röportajda bu ifadeleri kullandı. Doğu Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek amacıyla 2014 ve 2015 yıllarında müzakerelerine yardımcı olduğu Minsk Anlaşmaları'nın, 2015-2021 döneminde "barış" getirdiğini ve Kiev'in "güçlenmesini" sağladığını belirtti.

Merkel, Alman gazetesi Bild'in aktardığı bir röportajda, "Haziran 2021'de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Minsk anlaşmalarını artık ciddiye almadığını hissettim. Bu nedenle AB olarak Putin'le görüşmeye devam edeceğimiz yeni bir format oluşturmak istedim," dedi.

Kendisine göre dört ülke bunu reddetti.

"Bazıları desteklemek istemedi. Başta Baltık ülkeleri (Litvanya, Letonya ve Estonya) olmak üzere, Polonya da karşı çıktı. Her halükarda, bu yeni formatın kurulması gerçekleşmedi. Sonra ben görevi bıraktım, ardından da Putin'in saldırıları geldi," diye ekledi Merkel. Merkel, Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal etmesinden üç ay önce, Aralık 2021'de şansölyeliğini sonlandırmıştı.

Bild gazetesi ise Merkel'in, Rusya'nın 2015-2021 yılları arasında beş binden fazla Ukraynalı askeri öldürdüğünü veya yaraladığını, Putin'in saldırganlığının "hiçbir şekilde onun görev süresinin bitiminden sonra başlamadığını" belirtmeyi "unuttuğunu" belirtti. Gazete ayrıca, Rusya'nın 2021 baharında Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal hazırlığı içinde olduğunu da hatırlattı.

"PANDEMİ DE KATKIDA BULUNDU"

Merkel röportajında ​​ayrıca koronavirüs salgınının Ukrayna'da savaşın patlak vermesinde kısmen etkili olduğunu söyledi.

Merkel, "Putin pandemi korkusuyla görüşemedik. Yüz yüze görüşüp farklı görüş alışverişinde bulunmak mümkün olmayınca yeni uzlaşmalara da varılamıyor. Video konferanslar yeterli olmadı" diye ekledi.

Rusya'nın "esas olarak pandemi nedeniyle siyasi olarak radikalleştiğini" ve bunun da sonunda Ukrayna'ya saldırmasına yol açtığını belirtti.