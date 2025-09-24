Analistler: Polonya NATO’nun üçüncü büyük ordusu ancak iki ölümcül eksiği var

Sky News'e konuşan Zelenski, savaş deneyiminin kilit bir faktör haline geldiğini söyledi. "Bizim 810 İHA'dan 700'ünü, Polonyalıların ise 19 İHA'dan 4'ünü imha ettiğini düşünürsek, büyük bir saldırı durumunda insanları koruyamayacakları açıktır." dedi.

Polonya topraklarına insansız hava araçlarının girmesi ve Zelenski'nin açıklamaları, Polonya ordusunun gücü hakkında soru işaretlerine yol açtı.

NATO'NUN KİLİT BİR ÜYESİ

Polonya, Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biri ve özellikle İttifak'ın doğu sınırındaki konumu ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından artan modernizasyonu nedeniyle NATO'nun önemli bir üyesidir.

2025 Küresel Ateş Gücü (GFP) endeksine göre Polonya, 0,3776'lık genel güç endeksiyle dünyadaki 145 ülke arasında 21. sırada yer alıyor. Daha düşük bir puan, daha güçlü bir orduya işaret ediyor. Bu, önceki yıllara (2011'de 24. sırada) kıyasla bir gelişme olup, hızlı modernleşmeyi yansıtıyor.

NATO'DAKİ ÜÇÜNCÜ ORDU

Avrupa'da üçüncü büyük orduya (Türkiye ve Ukrayna'dan sonra) sahip olan Polonya, on yılın sonuna kadar toplam asker sayısını 300 bine, yedekler de dahil olmak üzere 500 bine çıkarmayı planlıyor.

Polonya, savunmaya büyük yatırımlar yapıyor ve 2025 yılına kadar GSYİH'nın %4,7'sini (45 milyar dolardan fazla) NATO'daki en yüksek paya ayırmayı planlıyor . Polonyalı liderler, bu tür yatırımları gerekçelendirerek, "Tarih bize her şeye hazır olmamız gerektiğini öğretti" diyor.

Polonya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri beş kuvvetten oluşmaktadır: Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Özel Kuvvetler ve Toprak Savunması. Polonya, 200.000'den fazla aktif görevde askere sahip olup, bu da onu ABD ve Türkiye'den sonra NATO'nun üçüncü büyük ordusu yapmaktadır. Ayrıca, Toprak Savunması da dahil olmak üzere yaklaşık 400.000 yedek asker bulunmaktadır ve bu sayı 500.000'e kadar çıkmaktadır.

2,4 MİLYONA KADAR İNSANI HAREKETE GEÇİREBİLİR

Dört yıl sürecek uzun bir çatışma durumunda Polonya'nın 2,4 milyon kişiyi eğitim ve teçhizatla seferber edebileceği tahmin ediliyor.

Silah ve teçhizat konusunda durum hızla değişiyor, çok sipariş verildi ama en önemli rakamlar Leopard 2, PT-91 Twardy ve M1 Abrams'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 800 tank.

Polonyalılar ayrıca F-16'lar ve MiG-29'lar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 savaş uçağına sahip ve 2030 yılına kadar 32 F-35'e ulaşmayı planlıyor. 96 AH-64 Apache taarruz helikopteri siparişi de dahil olmak üzere 100 helikoptere sahip. Donanmanın iki fırkateyni, bir korveti ve hiç denizaltısı yok ve gerçekçi olarak ordunun en az donanımlı birimi.

MÜHİMMAT STOĞU YOK

Polonyalı askeri analist Michael Czulda şu uyarıda bulunuyor: "Polonya etkileyici bir orduya sahip, ancak uzun vadeli bir çatışma için yeterli mühimmat tedarikinden yoksun. Ekipmanlarının yaklaşık yüzde 50'si hâlâ Sovyet menşeli, bu da NATO standartlarına entegrasyonu zorlaştırıyor."

Polonya Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Dariusz Lukowski, bu yaz yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun NATO takviye kuvvetleri gelene kadar iki hafta boyunca düşman saldırısına karşı koyacak kadar erzak bulundurduğunu söyledi. Analistler, Polonya örneğinin güçlü bir ordu kurmanın uzun ve karmaşık bir süreç olduğunu gösterdiğini söylüyor. Piyasadaki en iyiyi satın almak yeterli değil.

ABD'nin Avrupa'daki eski kuvvetleri komutanı Ben Hodges, Defense News'e verdiği son röportajda şunları kaydetti: "Polonya'nın etkileyici sayıda askeri var, ancak karmaşık operasyonlar için gereken eğitim derinliğinden yoksun. Simülasyonlara ve ortak NATO tatbikatlarına yatırım yapmaları gerekiyor."

EN BÜYÜK SORUN – ENTEGRASYON

Ancak Amerikalı askeri analist Michael Kofman , en büyük sorunun entegrasyon olduğunu söylüyor.

"Polonya, Sovyet ekipmanlarını hızla HIMARS ve F-35 ile değiştirerek yüksek teknolojili savaş kabiliyetine kavuşuyor. Ancak bu kadar çok farklı sistemin (Amerikan, Kore) entegre edilmesi lojistik açıdan kabuslara yol açıyor."

Polonya toplumunda ve siyasetinde, ülkenin askeri açıdan mümkün olduğunca güçlü olması gerektiği konusunda bir bölünme yok. Artık ekonomik olarak da güçlü bir güç ve jeopolitik konumu ile Kaliningrad'daki yerleşim bölgesi üzerinden Ukrayna, Belarus ve Rusya ile sınır komşusu olması, rahatlamaya yer bırakmıyor.

RUSYA'NIN BAŞLICA RAKİBİ

Polonya, son yirmi yıldır AB ve NATO içinde Doğu Avrupa ülkelerinin çıkarlarını savunmada lider konumda, Rusya'nın başlıca rakibi ve ABD'nin müttefiki konumundadır.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının başlamasından bu yana Ukrayna devletine sağladığı lojistik ve askeri destek ile Ukraynalı mültecilere sağladığı insani destek, Polonya'nın Batı bloğu içindeki konumunu güçlendirdi.

2035 yılına kadar askeri kalkınma planı, o tarihe kadar Rusya ile bir savaş çıkmayacağı varsayımıyla hazırlanmıştı. Plan, teknik modernizasyon programı ve aktif asker sayısının neredeyse yarım milyona çıkarılması olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Son zamanlarda, Polonya'nın kendi nükleer cephaneliğine sahip olmaması nedeniyle Fransa'dan nükleer kalkan talep etmeyi düşündüğü bildirildi. Bu, Rusya'ya kıyasla önemli bir zayıflık.

HER POLONYALIYA ASKERİ EĞİTİM

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ordunun hızlandırılmış modernizasyonunu güçlü bir şekilde destekliyor. Parlamentoya yaptığı son konuşmada, Polonya'nın şu anda II. Dünya Savaşı'ndan bu yana açık çatışmaya en yakın ülke olduğunu söyledi. Diğer hususların yanı sıra, her yetişkin erkeğin askeri eğitimden geçmesi gerekeceğini belirtti.

"Polonya farklı senaryolara hazırlıklı olmalı. Ordumuz her türlü tehdidi savuşturabilmeli."