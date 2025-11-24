Amazon üyelerine para yatırmaya başladı

Amazon Prime üyesi milyonlarca ABD'li, dünya devi ile Federal Ticaret Komisyonu (FTC) arasında yapılan 2.5 milyar dolarlık tarihi anlaşma kapsamında otomatik geri ödemelerini almaya başladı.

Amazon'un açık rızaları olmadan müşterilerini Prime üyeliğine kaydettirdiği ve üyelik iptalini zorlaştırdığı konusunda uzun süredir gündeme gelen şikayetler üzerine anlaşma yapılmıştı.

AMAZON ÜYELERİNE PARA YATIRMAYA BAŞLADI

FTC, 2023'te açtığı davada Amazon'un milyonlarca kullanıcıyı yanıltıcı yöntemlerle Prime'a abone yaptığını, iptal sürecini ise karmaşık hale getirdiğini iddia etti. Amazon kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmese de eylül ayında FTC ile bir anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre Amazon 12 Kasım'dan itibaren ABD'deki müşterilerine toplamda 1.5 milyar dolar ödeme yapacak. Ayrıca devlete de 1 milyar dolar ödenecek.

Kullanıcılara yapılacak ödemenin ise Prime üyelik ücreti (üst sınır 51 dolar) kadar yapılacağı ifade ediliyor. Bu miktar, daha önce alınan iadeler ve krediler düşülerek hesaplanacak.

NASIL ÖDEYECEK?

Büyük teknoloji şirketlerinin abonelik uygulamalarının düzenlenmesinde önemli bir emsal olarak görülen anlaşma sonrası Amazon uygun görülen kullanıcılara e-posta ile bildirim gönderiyor. Ödemeler PayPal ve Venmo üzerinden yapılıyor. Müşterilerin ödemeyi 15 gün içinde kabul etmesi gerekiyor.

Eğer müşteri e-postayı görmezse ya da yanıtlamazsa Amazon sistemde kayıtlı varsayılan adrese çek kağıdı gönderecek. Çeklerin 60 gün içinde bozdurulması gerektiği belirtiliyor.

KİMLER GERİ ÖDEME ALABİLECEK?

Ödeme yalnızca ABD'deki müşterilere yapılacak. Ancak bunun için de bazı kıstaslar bulunuyor:

23 Haziran 2019 - 23 Haziran 2025 tarihleri arasında Prime'a yönlendirme sayfalarından abone olmak

Üyeliğin ilk 12 ayında en fazla üç Prime avantajından faydalanmış olmak

ABD'de ikamet etmek

Amazon'dan yapılan açıklamada "Yasalara her zaman uyduk. Bu anlaşma müşteri odaklı inovasyona devam etmemizi sağlayacak" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Prime aboneliğine kaydolma ve iptal etme sürecini kolaylaştırmak için çok çalıştıkları belirtildi.