Alp Dağları’nda çığ felaketi: 5 kayakçı can verdi
Yayınlanma:
İtalya’nın kuzeyinde bulunan Alp Dağları’nda çığ düşmesi sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da bulunan Alp Dağları'nda çığ felaketi meydana geldi. İtalya basını, ülkenin kuzeyinde yer alan Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde, geçtiğimiz akşamüstü çığ düştüğünü açıkladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çığ felaketinin yaşandığı sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İKİ KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Alp Dağları’nda bugün sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda, meydana gelen çığ nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükseldi.



Kaynak:DHA

