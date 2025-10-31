Çığ ve erozyonu önleyen 'Muhafaza ormanları' madenciliğe açılacak iddiası!

Zeytinlikler, sit alanları ve milli parkların ardından şimdi de muhafaza ormanları madenciliğe açılıyor.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre; “Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik”te değişikliğe gidiliyor.

Türkiye’de yaklaşık 248 bin hektarlık muhafaza ormanında artık maden başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerin önü açılacak.

ÇED yok ruhsat yok ama talan tam gaz! Fatsalılardan altın madeni tepkisi

Taslağın 12. maddesi, Maden Kanunu’nda I. ve II. grup madenlere izin verilmediğini söylese de, II (b), III, IV ve V. grup madenlerle ilgili izinlerin “Genel Müdürlükçe değerlendirileceğini” belirtiyor.

Bu da taş ve çakıl ocakları dışında altın, taş kömürü, linyit, petrol ve doğalgaz gibi projelere onay verilebileceği anlamına geliyor.

MUHAFAZA ORMANI NEDİR?

6831 sayılı Orman Kanunu’na göre muhafaza ormanları; erozyon, çığ, taşkın gibi doğa olaylarına karşı koruma amacıyla ayrılan, üretimden çok korunması gereken özel orman alanları. Türkiye’de 54 bölgede toplam 247 bin 707 hektar muhafaza ormanı bulunuyor.

MİLLİ PARKLAR DA SIRADA

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen yeni teklif, milli parkların da turizm, konaklama ve altyapı yatırımlarına açılmasını öngörüyor. Yakında Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen bu teklif de doğal alanlarda yapılaşmanın önünü açacak.

MADEN TALANI İÇİN PARAYI VERİ ÇÖLÜ BIRAK DÜZENİ

Geçtiğimiz temmuzda kabul edilen Maden Kanunu değişikliğinden sonra Resmî Gazete’de yayımlanan yeni maden yönetmeliğiyle çevreyle uyum planı zorunluluğu kaldırıldı.

Artık maden şirketleri sadece “rehabilitasyon bedeli” ödeyerek faaliyet yürütebilecek.

Bu durum, “parası verenin geride çöl bırakabileceği” bir düzen yorumlarını getirdi.

BİR KOCAELİ YOK OLDU

AKP döneminde enerji, maden ve benzeri faaliyetler için ormancılık dışı kullanıma açılan ormanlık alan miktarı 375 bin 861 hektara (ha) ulaştı. Bu alan Kocaeli ilinin yüzölçümüne eşit. Yıllara göre dağılım şöyle: