Almanya'da Gazzeli 20 çocuğa bile yer yokmuş!
Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediyesinin Gazze'de 20 hasta ve yaralı çocuğu alma teklifi, Alman hükümetinin reddetmesiyle engellendi.

Almanya’nın Hannover kentinde Büyükşehir Belediyesi’nin Gazze’den 20 hasta ve yaralı çocuğu tedavi amacıyla ülkeye getirme girişimi, İçişleri Bakanlığı’nın onay vermemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.

Yeşiller Partili Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “İçişleri Bakanlığı’nın bu tavrını anlamakta güçlük çekiyorum. Çocukların hayatı söz konusuyken insani sorumluluğumuzu yerine getirmeliydik” dedi.

Aynı zamanda Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı olan Sosyal Demokrat Partili Steffen Krach da karara tepki gösterdi. Gazze’de 16 binden fazla kişinin yurt dışında tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Krach, “En azından en çok yardıma muhtaç olan çocuklara kapılarımızı kapatmak acımasızlıktır” ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARIN GELMESİNE İZİN VERMEDİLER

İçişleri Bakanlığının, 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin verilmemesine gerekçe olarak Gazze’deki durumun hâlâ “karmaşık, öngörülemez ve güvenlik açısından riskli” olduğunu ve prosedürlerin tamamlanamaması gösterildi.

