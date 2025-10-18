Rezilliğe bebekleri de alet ettiler: Netanyahu anlaşsa da durmadılar

Gazzelileri açlıktan öldüren Netanyahu uluslararası baskı sonucu Hamas ile ateşkeste anlaşsa da aşırı sağcı destekçileri durmadı. Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım gitmesi gerekirken ulaşan yardım bunun çok altında kaldı. Ateşkesin bozulduğunu iddia eden "Tzav-9" isimli aşırı sağcı İsrailliler tırları nasıl durdurduğunu paylaştı. Bu rezilliğe bebekleri de alet ettiler.

"Tzav-9" isimli aşırı sağcı İsrailli grup, Hamas'ın ölen bazı İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmemesi nedeniyle ateşkes anlaşmasını "ihlal ettiği" iddia ederek insani yardım TIR'larını durdurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden o anları paylaşan grup, bir yandan yardım TIRlarının durdurulması çağrısı yaparken bir yandan da yardımları nasıl engellediklerini ortaya koydu.

REZİLLİĞE BEBEKLERİ DE ALET ETTİLER

Açıklamada, Gazze'ye yardımların engellenmesi için "Tzav-9" üyesi aşırı sağcı İsraillilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na giden yollarda yardım tırlarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

Paylaşımda yer alan görüntüde, bir grup aşırı sağcı İsraillinin Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının önünü kestiği görüldü. Bir aşırı sağcı içinde bebek olan bebek arabasıyla tırların önünde durdu.

Aşırı sağcı İsraillilerin yolu kesmesi nedeniyle yardım tırlarının hareket edemediği kameraya yansıdı.

NETANYAHU ANLAŞSA DA DURMADILAR

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

Ateşkes anlaşması gereği İsrail'in Mısır ve Gazze arasındaki Refah sınır kapısını açması gerekiyordu. Ancak henüz bu yönde adım atılmadı. Kapının açılmasını sürekli erteleyen İsrail, şimdi de pazar gününe işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Refah Sınır Kapısı dahil mümkün olduğunca çok sayıda geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

