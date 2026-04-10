Alman havayolu şirketinde grev alarmı: Kabin memurları iş bıraktı

Alman hava yolu devi Lufthansa bünyesinde görev yapan kabin personeli, süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Nisan Cuma günü 1 günlük greve gitti. Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasının çağrısıyla gerçekleşen iş bırakma eylemi, gece yarısından itibaren başlarken akşam saatlerine kadar devam edecek.

9 FARKLI HAVALİMANINDA EYLEM

Grev kapsamında, Lufthansa’nın ana operasyon merkezleri olan Frankfurt ve Münih havalimanlarından yapılacak uçuşlar başta olmak üzere çok sayıda seferin aksaması bekleniyor. Şirketin bölgesel iştiraki Cityline’da çalışan kabin görevlileri de Almanya genelindeki dokuz farklı havalimanında iş bırakarak eyleme katıldı. Bu durum, ülke genelinde hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ MÜZAKERE TALEP ETTİ

UFO sendikası, yaklaşık 19 bin kabin görevlisinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Cityline bünyesindeki çalışanlar için daha adil bir tazminat paketi hazırlanması taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Sendika Başkanı Joachim Vazquez Bürger, grevin önlenebileceğini vurgulayarak sorumluluğun şirket yönetimine ait olduğunu ifade etti. Lufthansa yönetimi ise grevi “ölçüsüz” olarak nitelendirirken yolculardan özür dileyerek tarafları yeniden müzakere masasına çağırdı.