72 yaşındaki yolcunun unuttuğu bavuldan milyonluk kokain sevkiyatı çıktı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan ve bölgenin en yoğun hava trafiğine sahip ikinci havalimanı olan Nürnberg Havalimanı, dikkat çekici bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. Gümrük ekipleri, bagaj bandında uzun süre sahipsiz kalan bir valizi incelemeye aldıktan sonra içinde 16,5 kilogram kokain olduğunu tespit etti.

Yetkililerin aktardığına göre, bavulun X-ray taramasında şüpheli yoğunluklar fark edildi. Açılan valizde, “tuğla şeklinde sıkıştırılmış” kokain paketleri bulunduğu doğrulandı. Münih Gümrük Soruşturma Ofisi, ele geçirilen maddenin profesyonel şekilde paketlendiğini ve uluslararası bir kaçakçılık ağına işaret ettiğini açıkladı.

BAVULU HAVALİMANINDA BIRAKTI

Soruşturma kapsamında bavulun, 30 Kasım 2024’te Ekvador’un Guayaquil kentinden gönderildiği ve 72 yaşındaki İspanyol bir yolcuya ait olduğu belirlendi. Ancak yolcunun Nürnberg’e inişinin ardından bavulunu bagaj bandında bırakarak havaalanından ayrıldığı tespit edildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNE ULAŞTI

Şüpheli kişinin daha sonra İspanya’nın Barselona kentine geçtiği, buradan da havayolu şirketine bavulunun kendisine ulaştırılması yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Gümrük birimleri, bu talebin ardından valizi takibe aldı.

9 Aralık 2025’te Barselona’da bavulu teslim almaya gelen 72 yaşındaki şüpheli, güvenlik güçlerinin operasyonuyla olay yerinde gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun zamanlaması ve yöntemi nedeniyle olayın kamuoyuna gecikmeli olarak açıklandığını belirtti.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Nürnberg Havalimanı’nda son 20 yılın en büyük uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçen operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Uluslararası bağlantılar ve olası suç ağına dair incelemeler devam ediyor.