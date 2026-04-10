Alkolsüz bar müdürü alkollü yakalandı! Direksiyon başında baygın bulundu

İskoçya’nın Aberdeen kentinde alkolsüz içecekler sunan bir barın müdürünün, yasal sınırın dört katından fazla alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapması kamuoyunda “ironik” bir olay olarak tartışma yarattı.

İskoçya’nın kuzeyindeki Aberdeen kentinde yaşanan olay, hem yerel hem de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Alkolsüz içecekler sunan bir barın müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hayden Geraghty, vardiya sonrası arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti.

7 Mart’ta meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Geraghty’yi aracın sürücü koltuğunda baygın halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından uygulanan alkol testinde, sürücünün nefesinde 100 mililitrede 99 mikrogram alkol tespit edildi. Bu değer, İskoçya’daki yasal sınır olan 22 mikrogramın dört katından fazla.

FACİAYA DÖNÜŞEBİLİRDİ

Yetkililer, kazanın büyük bir faciaya dönüşmemesini “şans” olarak değerlendirirken, olayın özellikle Geraghty’nin mesleği nedeniyle dikkat çektiği ifade edildi. Alkolsüz içecek konseptiyle faaliyet gösteren bir mekânın yöneticisinin bu şekilde yakalanması, sosyal medyada da geniş tartışmalara yol açtı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Mahkemeye çıkarılan Geraghty, suçunu kabul etti. Mahkeme, sanığın ehliyetine 12 ay süreyle el koyarken, ayrıca 520 sterlin para cezası verdi. Yerel basına göre hâkim, karar sırasında alkollü araç kullanımının yaratabileceği tehlikelere dikkat çekerek bunun “ciddi bir kamu güvenliği riski” olduğunu vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

