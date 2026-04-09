Alkollü sürücü küçük çocuğu hayattan kopardı!

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde, 6 Nisan günü meydana gelen olayda, ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden ayrılan 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat’a 100’üncü Yıl Caddesi üzerinde C.B. kontrolündeki otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşerek metrelerce savrulan çocuk yaralanırken otomobil sürücüsü ile araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOLDA KALBİ DURDU!

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat’ın hastane yolunda kalbi durdu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü tespit edildi. Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücü C.B., polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Alperen’in cenazesi bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI!

Öte yandan Abdulbaki Alperen Cellat’ın 2024 yılında arkadaşıyla oynarken sitenin otoparkından çıkan cipin altında kalarak can veren 5 yaşındaki Alparslan Cellat’ın kuzeni olduğu öğrenildi. (DHA)