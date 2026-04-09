Alkollü sürücü küçük çocuğu hayattan kopardı!

Yayınlanma:
Erzurum’da, bisikletiyle ekmek almaya giderken alkollü bir sürücünün otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Abdulbaki Alperen Ceren, tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Alperen, yakınlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde, 6 Nisan günü meydana gelen olayda, ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden ayrılan 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat’a 100’üncü Yıl Caddesi üzerinde C.B. kontrolündeki otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşerek metrelerce savrulan çocuk yaralanırken otomobil sürücüsü ile araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOLDA KALBİ DURDU!

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat’ın hastane yolunda kalbi durdu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü tespit edildi. Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücü C.B., polis tarafından yakalandı.

10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtılar: Olay yerinde düşürünce yakalandılar10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtılar: Olay yerinde düşürünce yakalandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Alperen’in cenazesi bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI!

Öte yandan Abdulbaki Alperen Cellat’ın 2024 yılında arkadaşıyla oynarken sitenin otoparkından çıkan cipin altında kalarak can veren 5 yaşındaki Alparslan Cellat’ın kuzeni olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı