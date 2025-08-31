Aliyev Şi Cinping ile bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Şi, Zirve kapsamında Çin'in Tiencin kentinde görüştü.

Görüşmede Şi, Azerbaycan ile Çin arasında 30 yılı aşkın süredir başarılı işbirliği ilişkilerinin kurulduğunu, bugün ise bağların kapsamlı stratejik ortaklık düzeyinde geliştiğini söyledi.

Aliyev'in Çin'e daha önce düzenlediği resmi ziyareti memnuniyetle hatırlatan Şi, bu çerçevede yapılan görüşmelerin önemine değindi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET ELE ALINDI

Şi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını, enerji, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarında işbirliğinin genişlediğini vurguladı.

"Bir Kuşak, Bir Yol" girişimi kapsamında Azerbaycan-Çin ortaklığının güçlendiğini belirten Şi, Çin mallarının taşınmasında Azerbaycan topraklarının önemine işaret etti ve bu bağlamda Trans-Hazar güzergahının rolünü hatırlattı.