AKP Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yaşanan soykırım ve insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerinden oluşan bir heyetle yarın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın ziyaret edileceğini açıkladı.

Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, heyette, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişinin yer alacağını belirtti.

Yalçın, "AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak, Gazze'de yaşanmakta olan soykırım ve devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerimizden oluşan bir heyetle Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direncinin bombalarla, füzelerle kırılmadığına, şimdi de açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti: