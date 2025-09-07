AKP Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

AKP'li Hasan Basri Yalçın'ın başkanlığındaki bir ekibin yarın Mısır'da bulunan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yaşanan soykırım ve insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerinden oluşan bir heyetle yarın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın ziyaret edileceğini açıkladı.

Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, heyette, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişinin yer alacağını belirtti.

Yalçın, "AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak, Gazze'de yaşanmakta olan soykırım ve devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerimizden oluşan bir heyetle Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direncinin bombalarla, füzelerle kırılmadığına, şimdi de açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Neredeyse her gün açlıktan yaşamını yitiren çocukların haberi geliyor. İsrail aynı zamanda hastaneleri ve sivil altyapıyı da bombalamaya devam ediyor. Şimdi de Gazze'yi işgal planını seslendiriyorlar. İsrail'in bu hak ve hukuk tanımazlığı, saldırganlığı mutlaka durdurulmalıdır. Pervasızca hareket ederek tüm bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar. Küresel sistem bu aymazlığı sadece seyrediyor. Tüm bunlar uluslararası toplumun ve kuruluşların gözü önünde oluyor. Maalesef dünya bu saldırganlığı ve vahşeti durdurma konusunda yetersiz kaldı."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

