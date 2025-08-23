ABD’yi topa tuttu: Ahlak dışı ve suç niteliğinde

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’ta bulunan Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yaparak ABD’yi Venezuela’daki rejim değişikliği girişimlerinde bulunmakla suçladı.Maduro, söz konusu girişimleri “askeri yöntemler” olarak değerlendirerek ABD’nin planlarını “ahlâk dışı, suç niteliğinde ve yasa dışı” olarak niteledi.

Maduro, konuşmasında "Venezuela’ya karşı yapmakla tehdit ettikleri şey yani rejim değişikliği girişimi, askeri bir yöntemdir. Bu, gayriahlaki, suç niteliğinde ve yasa dışıdır. Uluslararası hukuk ise egemen devletlere karşı güç kullanma tehdidini açıkça yasaklamaktadır." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA’YA DESTEK VEREN ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETTİ!

Diğer taraftan Venezuela’ya destek açıklamalarında bulunan ülkelere teşekkür eden Maduro, "ABD’nin Güney Amerika’da silahlı çatışma başlatma girişimlerini reddeden herkese teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti. ABD'nin daha önce birçok ülkede askeri müdahaleler yapmak için uğraştığını fakat başarılı olamadığını ifade eden Maduro, aynı yöntemin Venezuela’da da denenmesi halinde sonucun yine başarısızlık olacağını belirtti.

Venezuela halkına da birlik çağrısında bulunan Maduro, "Venezuela, yeniden kazanacak, barışı, istikrarı, büyümeyi ve uyumu tekrar elde edecek. Tanrı bizimle çünkü Tanrı cesurların ve adil olanların yanındadır. Artık Venezuela’nın tek bir sesle konuşmasının ve her şeyin üzerinde egemenliğe, bağımsızlığa saygı duyulmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

