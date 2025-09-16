AB’den İsrail’e Gazze uyarısı: Kara harekatı felaketi büyütür

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in Gazze’de başlattığı kara harekatına sert tepki gösterdi. Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kara harekatı, zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirecek. Daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilmeye yol açacak” ifadelerini kullandı.

Kallas, yarın AB Komisyonu’nun Tel Aviv’e baskı amacıyla bir dizi öneri sunacağını belirterek, ticaret imtiyazlarının askıya alınması, aşırılıkçı bakanlar ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırım uygulanmasının gündemde olduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise dün gece Gazze’nin kuzeyine yönelik kara operasyonunun başladığını duyurmuş, iki tümenin katıldığı saldırıya ilerleyen günlerde üçüncü tümenin de dahil olacağı açıklanmıştı. Başbakan Netanyahu da mahkemedeki yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze’ye şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

New York'ta İsrail Başkonsolosu olarak görev yapmış olan İsrailli bürokrat Alon Pinkas, operasyonun askeri hedeflerden yoksun göründüğünü söyledi.

Pinkas, "Gazze'deki sivillerin ve sivillerin son iki yıldır maruz kaldığı ölüm, yıkım ve ıssızlığın, önümüzdeki birkaç gün ve hafta içinde daha fazlasını göreceklerini söylemekten ne kadar üzüntü duyduğumu anlatamam," ifadelerini kullandı.

Pinkas "İsrail, Gazze Şeridi'nin ve Gazze nüfusunun %75'ini fiilen işgal edecek ve bunun nasıl sonuçlanacağına dair hiçbir vizyonu yok" dedi.