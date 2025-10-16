AB’den 'Akdeniz Paktı' hamlesi: Türkiye de dahil olacak

Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fontelles, “Akdeniz genelinde işbirliğini ve ekonomik bağlantıları güçlendirecek bir Akdeniz Paktı” açıkladı. Pakt’ın, bölgedeki tarihi ve kültürel bağlara ve AB’nin geçmiş çalışmalarına dayanarak, bağlantılı, müreffeh, dirençli ve güvenli bir Ortak Akdeniz Alanı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

"ÜÇ ANA İŞ BİRLİĞİ ALANINDA ÇALIŞACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pakt, ortak sahiplik (co-ownership), ortak yaratım (co-creation) ve ortak sorumluluk (joint responsibility) ilkelerine dayanıyor. Somut ve insan odaklı bir yaklaşım benimseyen Pakt, tüm Akdeniz kıyılarındaki halklar ve ekonomiler için katma değer yaratacak pratik girişimler etrafında şekilleniyor. Bu girişimin amacı, karşılıklı faydalar yaratmaktan temiz enerji üretiminden özel yatırımların önünü açmaya kadar... Pakt, özellikle gençler, kadınlar ve küçük işletmeler için fırsatlar sunacak bölgesel çapta büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olacak. AB ve güney Akdeniz ortakları üç ana iş birliği alanında çalışacak: İnsanlar, itici güç olarak; daha güçlü, sürdürülebilir ve entegre ekonomiler; Güvenlik, hazırlık ve göç yönetimi. Deniz güvenliği, kritik altyapıların dayanıklılığı ve dış müdahalelere karşı koruma gibi ortak çıkar alanları, bölgesel barış ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen eylemler arasında yer alıyor.”

Pakt'ın, Körfez ülkeleri, Sahra Altı Afrika, Batı Balkanlar ve Türkiye dahil olmak üzere Güney Akdeniz’in ötesindeki ortaklarla işbirliğine açık olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Tüm ortakların siyasi onayının, Kasım 2025’te Barselona Süreci’nin 30’uncu yıl dönümünde verilmesi bekleniyor. Onaylandıktan sonra Pakt, özel bir ‘Eylem Planı’ aracılığıyla hayata geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.

"2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR"

Buna göre bu plan, her girişim için katılımcı ülkeleri ve paydaşları belirleyecek ve lk Eylem Planı’nın 2026’nın ilk çeyreğinde yayımlanması bekleniyor. Plan'ın, zamanla yeni girişimlerin eklenebileceği “dinamik” bir belge olacağı öngörülürken; bölgesel örgütler, sivil toplum kuruluşları ve gençlik organizasyonları uygulama sürecine dâhil edilecek; AB kurumları ise düzenli olarak bilgilendirilecek.